Волонтёрский штаб акции #МыВместе окажет помощь пожилым людям

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) региональный волонтерский штаб акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам в экстренной ситуации возобновляет свою работу.

С 26 октября 2021 года волонтеры начнут принимать заявки от пожилых людей старше 60 лет и маломобильных граждан, выполнять доставку продуктов и лекарственных препаратов, а волонтеры-медики усилят свою помощь медицинскому персоналу. Штаб располагается на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» в Ресурсном центре добровольчества Республики Мордовия.

Для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств нужно позвонить по номеру: 8(834)247-05-16 или оставить заявку на круглосуточной горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11. Заявки будут обрабатываться по будням с 14:00 до 18:00.

Также, чтобы стать волонтером регионального штаба акции #МыВместе, необходимо подать заявку по ссылке – https://dobro.ru/event/10015902.