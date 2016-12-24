Волонтёрский штаб акции #МыВместе окажет помощь пожилым людям

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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) региональный волонтерский штаб акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам в экстренной ситуации возобновляет свою работу.
С 26 октября 2021 года волонтеры начнут принимать заявки от пожилых людей старше 60 лет и маломобильных граждан, выполнять доставку продуктов и лекарственных препаратов, а волонтеры-медики усилят свою помощь медицинскому персоналу. Штаб располагается на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» в Ресурсном центре добровольчества Республики Мордовия.
Для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств нужно позвонить по номеру: 8(834)247-05-16 или оставить заявку на круглосуточной горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11. Заявки будут обрабатываться по будням с 14:00 до 18:00.
Также, чтобы стать волонтером регионального штаба акции #МыВместе, необходимо подать заявку по ссылке – https://dobro.ru/event/10015902.
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