Помощь родителям в рамках национального проекта «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» оказывается психолого-­педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям, а также лицам, желающим принять ребенка на воспитание в семью.

В службу оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи «Растимдетей.рф» можно обратиться по вопросам:

- развития, обучения и воспитания детей и подростков;

- трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми;

- профилактики проблем социализации у детей и подростков;

- профориентации школьников, развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью;

- принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультант службы поможет найти решение возникающих проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за помощью. Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону или посредством письменного обращения).

Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Горячей линии по оказанию помощи родителям» 8-800-555-89-81 и/или обратиться в службу на портале «Растимдетей.рф», указав свой регион и выбрав интересующий вас вопрос.