Артём Здунов решил вопрос с закупкой необходимых аппаратов для детей-деабетиков

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«Приняли с региональным минздравом решение - со следующего года закупаем системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей, больных сахарным диабетом 1 типа, - сообщил в своем аккаунте в Инстаграм Глава РМ Артём Здунов. - Я получил много обращений по этой теме. Но вопрос требовал времени. У нас 255 детей, которым нужны такие системы. Это около 43 млн руб. в год. Предусмотрим средства в резервном фонде. Системы помогут немного облегчить жизнь ребятам - не нужно будет прокалывать палец несколько раз в день, к этой болезненной процедуре сложно привыкнуть».
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Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
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