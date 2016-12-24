В Большеберезниковском районе благодаря нацпроекту благоустраивают парк и дворы

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Большеберезниковском районе в этом году благоустроили Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и территорию многоквартирного дома № 13 в микрорайоне села Большие Березники.

В парке установлены две площадки: для детей старшего дошкольного возраста и младших школьников, а также отдельно для малышей. Площадки яркие, с различным наполнением, выполненные по стандарту, безопасные. Здесь есть качели, горки, тяги-перетяги, песочницы. По периметру установлены лавочки для взрослых, чтобы удобно было наблюдать за детьми. На территории много зеленых насаждений и асфальтированные дорожки. В самом центре парка установлен бюст Юрия Алексеевича Гагарина.

При ремонтных работах на придомовом участке дома № 13 дорожники заасфальтировали въезд к дому и дорожки к подъездам. У каждого входа установлены скамейки и мусорницы, также ожидается обустройство детской площадки. Сумма контракта составляет 760 тыс. 480 руб. Строительной организацией ООО «Строй М» были учтены пожелания жильцов по поводу подъездов к гаражам.