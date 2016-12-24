Основные объемы медицинской помощи пациенты получают в первичном звене

Модернизация первичного звена системы здравоохранения выступает одной из ключевых задач профильного нацпроекта. В Мордовии на реализацию соответствующих целей запланировано выделить 2,9 млрд. рублей. Большая часть средств поступит из федерального центра. Модернизация коснется практически всех объектов по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Это городские и районные поликлинические отделения, а также стационары районных больниц. Работы по модернизации планируется завершить в течение пяти лет.

Участник проекта - ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ». За годы своего существования больница неоднократно перестраивалась, менялась, совершенствовалась. При этом одно оставалось и остается неизменным – компетентность, ответственность, индивидуальный подход к пациенту, амбулаторная помощь, стационар, полная конфиденциальность, высокое качество медицинских услуг.

Но программа модернизации первичного звена здравоохранения стала качественно новым этапом в истории этого медицинского учреждения.

В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Рузаевскую центральную районную больницу поступил автомобиль УАЗ «Патриот» и другое оборудование: стетоскоп смотровой, гистероскоп диагностический, фетальный кардиомонитор, аппарат-экспресс для определения кардиомаркеров портативный, универсальный операционный стол, тонометр портативный для измерения глазного давления, автоматический рефрактометр, риноскоп, риноларингофиброскоп, аппарат для исследования функций внешнего дыхания.

Также по программе модернизации пополнился автопарк скорой медицинской помощи. Совсем недавно на станцию поступила новая «Газель».