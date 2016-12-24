ГК «Промомед» бесплатно выделила Мордовии восемь тысяч упаковок препарата «Арепливир»

Группа компаний «Промомед» выделила в качестве безвозмездной помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Мордовии, восемь тыс. упаковок лекарственного препарата Арепливир®. Данный объем медикаментов рассчитан на полный курс лечения для четырех тысяч человек. Лекарство будет бесплатно выдаваться в лечебных учреждениях республики пациентам после обязательных консультаций с лечащими врачами.



«Мордовия для нас родной регион, мы не можем спокойно наблюдать за ростом числа заболевших. Мы безвозмездно передаем уже вторую партию противовирусного препарата Арепливир® - эффективного средства прямого действия, чтобы ни один заболевший ни одного дня не ждал помощи», - прокомментировал Максим Смагин, генеральный директор ГК «Промомед».



4 октября 2021 года группой компаний «Промомед» уже было передано восемь тыс. упаковок Арепливира, которые распределили для лечения людей старше 60 лет, о чем ранее сообщали на заседании оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.



«Арепливир - хорошее противовирусное лекарство. Эффективность – не пустое слово! Главное, начать принимать его как можно раньше, при малейших признаках заболевания (ред. коронавирусная инфекция). Препарат продемонстрировал неплохую результативность вне комплексного лечения – без участия антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Благодаря Ареп-ливиру болезнь протекает в более легкой форме, осложнения не возникают», - поделился своим мнением и.о. министра здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин.



Арепливир® обладает прямым противовирусным действием, рекомендован Минздравом РФ для лечения COVID-19 любой степени тяжести. В ходе клинических исследований, которые начались в июне 2020 года и проходили в пяти медучреждениях России под руководством действительных членов Российской Академии наук, данное лекарственное средство доказало свою высокую эффективность и безопасность, препятствуя переходу заболевания коронавирусной инфекцией в тяжелую форму.