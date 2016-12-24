Специалисты госземнадзора рассматривают обращения граждан по новому порядку

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В Управление Росреестра по Республике Мордовия поступает большой объем обращений граждан и организаций по вопросам земельного надзора.
1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По закону при подаче обращения заявитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, или документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина или организации. При получении обращений по электронной или почтовой связи должностными лицами Управления принимаются меры для установления и подтверждения личности заявителя.
Если невозможно подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, или при отказе заявителя от такого подтверждения поступившие обращения рассматриваются Управлением в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При этом заявитель уведомляется об отсутствии оснований для проведения надзорного мероприятия.
«Нормы закона, регулирующие порядок рассмотрения обращений граждан, позволяют качественно проводить оценку достоверности поступающих сведений, сокращают количество анонимных обращений, недостоверных сведений и исключают представление в Управление заведомо ложных сведений», – отмечает начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров.
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