53-летний житель Мордовии обвиняется в сексуальном насилии над 13-летними школьницами

Следственный комитет по РМ сообщает, что в республике завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Чамзинского района. Ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов сексуального насилия в отношении 13-летних девочек сопряженных с угрозами убийства.



В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый совершил преступление, посягающее на половую неприкосновенность в отношении 13-летней дочери своей знакомой. Угрожая девочке, в том числе убийством, он потребовал, чтобы она никому не рассказывала о случившемся сексуальном контакте. После этого в мае и июне 2021 года аналогичное преступление он совершил в отношении еще одной 13-летней знакомой девочки, также запугивая ее расправой.



Несмотря на то, что школьницы всерьез опасались за свою жизнь, одна из них рассказала родственникам о «подходах» педофила. После поступления соответствующего заявления в правоохранительные органы фигурант дела был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В ходе следствия вину в совершении инкриминированных деяний мужчина признал полностью. Проведенная в отношении него судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.



Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.