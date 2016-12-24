В Зубовой Поляне отремонтировали проезд Калинина

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в р. п. Зубова Поляна завершен ремонт проезда Калинина. Данная дорога связывает микрорайон с центром поселка, вокзалом, магазинами, аптекой, школой. Износ дорожного полотна (асфальтового покрытия) протяженностью 682 метра составлял 90%. На данный момент проезд кардинально преобразился. Дорожники вскрыли дорожное полотно, выровняли профиль улицы, сделали насыпь щебнем, и положили новое асфальтовое покрытие. В ходе работ на объекте нацпроекта применялись новые материалы и технологии.