Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Рузаевской центральной районной больнице обновилось медоборудование

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С января 2021 года стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи выступает одним из ключевых проектов нацпроекта «Здравоохранение».
В 2021 году по программе в Рузаевскую центральную районную больницу поступил автомобиль УАЗ «Патриот» и различное оборудование - стетоскоп смотровой, гистероскоп диагностический, фетальный кардиомонитор, аппарат-экспресс для определения кардиомаркеров портативный, универсальный операционный стол, тонометр портативный для измерения глазного давления, автоматический рефрактометр, риноскоп, риноларингофиброскоп, аппарат для исследования функций внешнего дыхания. Также благодаря проекту модернизации автопарк скорой медицинской помощи пополнился новым автомобилем «Газель».
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