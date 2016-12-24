В Мордовии с 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков

В Пресс-центре Мордовии 15 октября состоялась пресс-конференция, посвященная стартовавшей сегодня Всероссийской переписи населения. В мероприятии приняли участие руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМ Ия Парамонова, Министр цифрового развития РМ Игорь Вольфсон, заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМ Николай Залогов, заместитель начальника УООП МВД по РМ Олег Коробков.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября этого года. «Перепись будет проходить под девизом «Создаем будущее». Мордовия полностью готова к проведению этого масштабного мероприятия, - рассказала Ия Парамонова. – В нашем регионе создано 242 переписных пункта, 1445 счетных, 242 стационарных переписных участка, 1962 человека составляет переписной персонал. Более 70 процентов персонала – работники предприятий и организаций, студенты, работники органов местного самоуправления. Кроме того, более 300 волонтеров переписи будут привлечены к работе в МФЦ, окажут помощь на стационарных участках».

С 18 октября подомовой обход начнут 1445 переписчиков. С сегодняшнего дня для них начинается трехдневное обучение, затем они пройдут тестирование.

Узнать как волонтеров, так и самих переписчиков можно по специальной экипировке. У каждого переписчика при себе будет паспорт и специальное удостоверение.

Пройти перепись можно несколькими способами – предоставить информацию переписчику, который придет к месту проживания, можно самостоятельно прийти на переписной участок или МФЦ, а также на сайте Госуслуги (с 15 октября по 8 ноября). На сайте можно заполнить переписные листы на себя и на всех членов семьи. После завершения опроса участники переписи получат уникальный цифровой код на каждого члена семьи, который необходимо назвать переписчику.

«Оперативные итоги переписи появятся уже в декабре текущего года. Из них будет известна численность населения. Предварительные итоги будут оглашены в апреле 2022 года, а окончательные подведут в четвертом квартале следующего года», - отметила Ия Парамонова.

Как добавил Игорь Вольфсон, в Мордовии более 452 тысяч жителей старше 14 лет имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, что составляет 65 процентов, и более 80 процентов – неподтвержденную. Все пользователи могут пройти перепись населения онлайн и затем предоставить переписчикам QR-коды, что значительно ускорит время прохождения переписи.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что перепись населения по телефону не проводится, переписчики не спросят информацию о счетах, доходах граждан и другие персональные данные. Кроме того, не требуется оплата услуги. Если жители республики столкнутся с подобным, то это факты мошенничества и с ними необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Всю интересующую информацию о Всероссийской переписи населения можно узнать по телефону «горячей линии» 8-800-707-20-20 с 9 до 21 часов или по телефону республиканского Мордовиястата 23-47-07.