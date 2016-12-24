Более 12 500 пенсионеров Мордовии получают надбавку за сельский стаж

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С 2019 года пенсионеры, проработавшие 30 и более лет в сельском хозяйстве, имеют право на дополнительную пенсионную поддержку в виде повышенной на 25 процентов фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Повышенная фиксированная выплата к пенсии назначается только неработающим пенсионерам, которые проживают в сельской местности и отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Это сельские пенсионеры, работавшие в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. В список профессий, дающих право на надбавку, включено более 500 наименований, ознакомиться с ним можно на сайте ПФР.
В настоящее время доплата за сельский стаж прекращается в случае переезда пенсионера в город.
С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволит пенсионерам, уже получающим эту надбавку, сохранить ее при переезде в город. А тем пенсионерам, которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен и «сельская» надбавка снята, доплата возобновится автоматически, в беззаявительном порядке.
Что касается непосредственно размера повышения пенсии за сельский стаж, то в 2021 году он составляет 1 тысячу 511 рублей 12 копеек в месяц для получателей страховой пенсии по старости, для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 755 рублей 56 копеек в месяц (25% от фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности для 3 группы ).
В Республике Мордовия на сегодняшний день «сельскую» надбавку получают более 12 500 пенсионеров.
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