В Торбеевской школе открылась новая «Точка роста»

Социум

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Умная школа» на площадке Торбеевской основной общеобразовательной школы открылся специализированный центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».

Директор школы Вера Кузнецова отметила, что благодаря государственной инициативе и заботе о подрастающем поколении, совершенствуется материально-техническая база, внедряются передовые методы обучения и воспитания, значительно расширяются возможности для углубленного освоения общеобразовательных программ нового содержания и их практической отработки.

В профильных аудиториях с функциональными зонами с помощью поступившего оборудования ребята смогут воплощать идеи в реальность, развивать навыки, проводить исследования и проектные работы, осуществлять познавательные открытия в области физики, химии и биологии.  Для мальчиков и девочек это целая территория творчества, изобретательства и коллективного сотрудничества. 

Школьники уже активно используют в учебе комплекты наборов и аппаратов по механике, электродинамике, оптике,  электростатике, молекулярной химии, приборы для электролиза растворов солей, наглядного примера действия закона сохранения массы вещества, свободного падения тел,  химические реактивы, комплекты гербариев и т.д. С таким арсеналом у учащихся есть возможность стать высококлассными инженерами, технологами и механиками.

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