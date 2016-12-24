ОНФ объявляет для жителей Мордовии фотоконкурс «Залатали как могли»

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Общероссийский народный фронт приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 г. На конкурс принимаются фото творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и ям после ремонта.
Фотографии необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря включительно. По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хештегами и передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.
В ходе рейдов по отремонтированным в этом году дорожным объектам активисты ОНФ во многих регионах выявили признаки нарушения технологии ямочного ремонта, а также использования некачественных материалов.
Эксперты ОНФ уверены, что объявленный Народным фронтом фотоконкурс «Залатали как могли» позволит выявлять больше подобных фактов, оперативно на них реагировать и в конечном итоге пресекать разбазаривание бюджетных средств.
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