В Ромодановском районе открыли Детскую школу искусств

В рамках национального проекта «Культура» в Ромоданово был осуществлен капитальный ремонт детской школы искусств, которая была открыта 1 сентября нового учебного года.

Фронт работ строительной компании включал внешнюю и внутреннюю отделку здания на общей площади 483,9 кв.м. Полностью обновлен фасад и кровля, в яркой цветовой гамме окрашены стены в классах, фойе и коридорах. В школе отремонтировали классы, лестничные клетки, санузлы, постелили новый линолеум, и установили новые двери.

Также работы проводились и в филиале детской школы искусств, который располагается по улице Есенина в жилом микрорайоне Сахарного завода.

В здании полностью смонтированы канализация, водопровод, электропроводка и полы под чистовую отделку. В коридорах также есть плитка, а в классах - линолеум. Что касается крыши здания, то на сегодняшний день полностью заменена стропильная система, обрешётка, утеплён чердак, и выполнен монтаж профнастила. В итоге, после окончания всех работ в филиале, площадь которого 246 кв. м. появилось 7 новых классов, актовый зал, и санузлы, предназначенные, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На капитальный ремонт обоих зданий было направлено более 18 млн рублей, которые выделены из федерального, регионального и районного бюджетов.