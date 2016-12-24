29 пенсионеров Мордовии получают дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед страной

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Граждане России, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) к пенсии.
Сам размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии (в 2021 году - 5 тыс.796 руб.76 коп.) и, соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты.
Самая высокая выплата ДМО - 415 % размера социальной пенсии- предоставляется Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза,
Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, обладателям ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Право на ДМО в размере 330% от социальной пенсии имеют граждане, награжденные орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).
Гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней; орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, а также чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр ежемесячное дополнительное материальное обеспечение предоставляется в размере 250% от размера социальной пенсии.
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