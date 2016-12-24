В Саранске установлено 110 контейнеров для раздельного сбора стеклотары

Важнейшей частью нацпроекта «Экология» является создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза.

Саранск - один из немногих городов в стране, где в настоящее время действует полноценная система раздельного сбора упаковок из картона, пластика, а теперь и стеклотары. Желтые контейнеры предназначены для бумаги и пластика, зеленые – для стекла (принимают как стеклотару - стеклянные банки и бутылки, так и стеклобой - разбитые стеклянные емкости). Контейнеры установлены на мусорных площадках города, а в ближайшие полгода планируется внедрить раздельный сбор стекла в близлежащих районах республики.

Раздельный сбор стекла в Саранске позволит республике существенно продвинуться и в достижении целей нацпроекта «Экология», и увеличить долю отходов, направляемых на утилизацию. Ведь только стекло составляет, согласно официальному морфологическому составу коммунальных отходов в Мордовии, 4,7 % от всего объёма ТКО.

Чтобы эффективно внедрить инфраструктуру по обращению с отходами, важно не только ввести в эксплуатацию заводы по утилизации и переработке вторсырья, но и наладить раздельный сбор мусора гражданами. Осознанное потребление, жизнь по принципам нулевых отходов позволит создать экологичное будущее.

Качественная сортировка отходов позволит вторично использовать в хозяйственном обороте больше материалов. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до семи раз.