В центре Саранска 13 октября будет ограничена подача тепла и горячей воды

Наш город

Мордовский филиал «Т Плюс» сообщает, что 13 октября будет проводиться ремонт оборудования Саранской ТЭЦ-2. В этой связи, в среду с 09.00 до 18.00 будет ограничена поставка тепла и горячей воды в здания, расположенные в Ленинском районе Саранска.

Как отмечается в сообщении, ремонтные работы проводятся до наступления минусовых температур наружного воздуха для дальнейшего надежного прохождения отопительного сезона и исключения рисков создания нештатных ситуаций предстоящей зимой. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения жителям Саранска за временные неудобства.

В свете всего вышеизложенного остается только один вопрос -  а что же делалось в ходе летней ремонтной кампании?

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Территории комфорта

В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше

«Надежные» инвестиции

В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей

1
Заказать рекламу
1
1
1