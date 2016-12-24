В центре Саранска 13 октября будет ограничена подача тепла и горячей воды

«Путевка» на зону и штраф под 9 миллионов
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
Мордовский филиал «Т Плюс» сообщает, что 13 октября будет проводиться ремонт оборудования Саранской ТЭЦ-2. В этой связи, в среду с 09.00 до 18.00 будет ограничена поставка тепла и горячей воды в здания, расположенные в Ленинском районе Саранска.
Как отмечается в сообщении, ремонтные работы проводятся до наступления минусовых температур наружного воздуха для дальнейшего надежного прохождения отопительного сезона и исключения рисков создания нештатных ситуаций предстоящей зимой. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения жителям Саранска за временные неудобства.
В свете всего вышеизложенного остается только один вопрос - а что же делалось в ходе летней ремонтной кампании?
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
В Саранске открылся Центр цифрового образования «IT-куб»
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей