В центре Саранска 13 октября будет ограничена подача тепла и горячей воды

Мордовский филиал «Т Плюс» сообщает, что 13 октября будет проводиться ремонт оборудования Саранской ТЭЦ-2. В этой связи, в среду с 09.00 до 18.00 будет ограничена поставка тепла и горячей воды в здания, расположенные в Ленинском районе Саранска.

Как отмечается в сообщении, ремонтные работы проводятся до наступления минусовых температур наружного воздуха для дальнейшего надежного прохождения отопительного сезона и исключения рисков создания нештатных ситуаций предстоящей зимой. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения жителям Саранска за временные неудобства.

В свете всего вышеизложенного остается только один вопрос - а что же делалось в ходе летней ремонтной кампании?