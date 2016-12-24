Пенсионный фонд России информирует о выплатах беременным и одиноким родителям

Правило нулевого дохода при назначении ежемесячных выплат для беременных и для родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте 8-16 лет.

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что одним из критериев определения права на новые меры поддержки семей, действующие с июля 2021 года, является размер дохода семьи.

По правилам для назначение ежемесячной выплаты на детей 8-16 лет, которых воспитывает одинокий родитель или в отношении этих детей есть судебное решение о выплате алиментов, а также выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), среднедушевой доход не должен быть выше величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Мордовии доход на каждого члена семьи не должен превышать 9 716 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и т.д. Сведения предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Для того чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных составляющих — правило нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии). Если же доходы отсутствуют, то это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Вот перечень оснований для отсутствия доходов:

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Помимо среднедушевого дохода семьи при назначении пособий проводится оценка имущества и сбережений семьи.