В Мордовии продолжается работа по наполнению ЕГРН недостающими сведениями

Социум

Важным направлением деятельности Росреестра является реализация мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

«Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов. Для выполнения такой масштабной задачи важно взаимодействие с аппаратами полномочных представителей Президента России в федеральных округах и работа с региональными управленческими командами, их максимальная вовлеченность в этот процесс», – заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, подчеркнув, что Росреестр координирует реализацию мероприятий на федеральном уровне.

Управление совместно с территориальным органом Росимущества осуществляет сверку объектов недвижимости федерального имущества со сведениями ЕГРН.  Совместно с Филиалом «ФБГУ ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управление проводит работу по повышению качества данных ЕГРН путем его наполнения.

 «Наполнение ЕГРН достаточными и необходимыми сведениями позволит повысить инвестиционную привлекательность Республики Мордовия, повысить качество предоставляемых сведений, их актуальность и достоверность, а также снизить риски земельных споров, защитить права граждан и юридических лиц, повысить налогообложение и вовлечение в гражданский оборот объектов недвижимости», – отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.

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