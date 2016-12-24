В Мордовии продолжается работа по наполнению ЕГРН недостающими сведениями

Важным направлением деятельности Росреестра является реализация мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

«Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов. Для выполнения такой масштабной задачи важно взаимодействие с аппаратами полномочных представителей Президента России в федеральных округах и работа с региональными управленческими командами, их максимальная вовлеченность в этот процесс», – заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, подчеркнув, что Росреестр координирует реализацию мероприятий на федеральном уровне.

Управление совместно с территориальным органом Росимущества осуществляет сверку объектов недвижимости федерального имущества со сведениями ЕГРН. Совместно с Филиалом «ФБГУ ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управление проводит работу по повышению качества данных ЕГРН путем его наполнения.

«Наполнение ЕГРН достаточными и необходимыми сведениями позволит повысить инвестиционную привлекательность Республики Мордовия, повысить качество предоставляемых сведений, их актуальность и достоверность, а также снизить риски земельных споров, защитить права граждан и юридических лиц, повысить налогообложение и вовлечение в гражданский оборот объектов недвижимости», – отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.