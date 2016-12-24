В рамках нацпроекта «Образование» в Чамзинском районе открыто 5 «Точек роста»

В сентябре в рамках нацпроекта «Образование» в Комсомольской школе № 1 и Чамзинском лицее № 1 открылись «Точки роста». Их появление расширяет возможности получения учениками качественного, современного образования и помогает сформировать у ребят современные технологические навыки. Инфраструктура будет использоваться и как пространство для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей и педагогов.

В рамках национального проекта получено новейшее оборудование по четырем направлениям: химии, биологии, физике и робототехнике. Современная цифровая лаборатория позволяет определять различные физические величины: ускорение свободного падения, силу тока, напряжение, давление, температуру жидкости и газа.

Школьники отмечают, что цифровая лаборатория помогает получить данные быстрее обычного модуля. Больше времени остается для вычисления, и сама работа выполняется оперативнее.

– Все, что делается в рамках национального проекта «Образование», делается для детей, – отмечает начальник управления по социальной работе местной администрации Т. В. Махаева. – Теперь в нашем районе будут действовать пять «Точек роста». Их направление в этом году изменилось. Теперь есть возможность более углубленно изучать физику, химию, биологию. Мы надеемся, что оборудование, которое поступило и будет поступать в рамках нацпроекта, даст возможность получать более качественное образование.