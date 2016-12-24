График работы мобильных пунктов вакцинации в Мордовии в октябре

Ардатовский район

5 октября.8:30-14:30 с. Низовка

6 октября. 8:30-14:30 п. Тургенево, улицы: Заводская, Молодежная, Школьная

7 октября. 8:30-14:30 п. Октябрьский

8 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, улицы: Красноармейская, Комсомольская

11 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, ул. Строительная

12 октября. 8:30-14:30 с. Чукалы

14 октября. 8:30-14:30 с. Кельвядни

15 октября. 8:30-14:30 с. Манадыши-1

19 октября. 8:30-14:30 п. Лесозавод

20 октября. 8:30-14:30 с. Станция Ардатов

21 октября. 8:30-14:30 с. Большое Кузьмино

22 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, Микрорайон

26 октября. 8:30-14:30 п. Тургенево ФАП

27 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, улицы: Спортивная, Гагарина

28 октября. 8:30-14:30 с. Жабино

Атюрьевский район

7 октября. 11:00-14:00 д. Барашево

14 октября. 11:00-14:00 с. Курташки

21 октября. 11:00-14:00 с. Пичеполонга

26 октября. 11:00-14:00 с. Большой Шуструй

28 октября. 11:00-14:00 д. Клопинка

Атяшевский район

5 октября. 8:30-15:00 с. Атяшево

7 октября. 8:30-15:00 с. Вечерлей

12 октября. 8:30-15:00 ООО «МПК «Атяшевский»

14 октября. 8:30-15:00 с. Лобаски

19 октября. 8:30-15:00 с. Алово

21 октября. 8:30-15:00 с. Андреевка

26 октября. 8:30-15:00 с. Батушево

28 октября. 8:30-15:00 с. Дюрки

Дубёнский район

5 октября. 8:00-14:00 с. Чкалово

7 октября. 8:00-14:00 с. Свиносовхоз

8 октября. 8:00-14:00 с. Чеберчино, с. Кочкурово

9 октября. 8:00-14:00 с. Чиндяново, с. Красино, с Николаевка

10 октября. 8:00-14:00 с. Сайнино, с. Петровка

11 октября. 8:00-14:00 с. Пуркаево, с. Ливадка, с. Ломаты, с. Неклюдово

16 октября. 8:00-14:00 с. Кайбичево

17 октября. 8:00-14:00 с. Кабаево, с. Ардатово, с. Морга

18 октября. 8:00-14:00 с. Пуркаево

24 октября. 8:00-14:00 с. Енгалычево

29 октября. 8:00-14:00 с. Турдаково

30 октября. 8:00-14:00 с.п. Красная Луга

Темниковский район

5 октября. 08:00-15:00 Русско-Караевский ФАП, Сосновский ФАП, Заповедниковский ФАП, Андреевский ФАП

7 октября. 08:00-15:00 Кушкинский ФАП

10 октября. 08:00-15:00 Городской рынок

12 октября. 08:00-15:00 Русско-Тювеевский ФАП ПУ-ФАП

14 октября. 08:00-15:00 Старогородский ФАП

15 октября. 08:00-15:00 Митряловский ФАП

17 октября. 08:00-15:00 Городской рынок

18 октября. 08:00-15:00 Кондровский ФАП, Подгорно-Канаковский ФАП

19 октября. 08:00-15:00 Ушаковский ФАП

20 октября. 08:00-15:00 Тархановский ФАП, Ишейский ФАП, Лесно-Ардашевский ФАП, Лесно-Цибаевский ФАП

24 октября. 08:00-15:00 Городской рынок

25 октября. 08:00-15:00 Аксельский ФАП, Андреевский ФАП

28 октября. 08:00-15:00 Жегаловский ФАП

31 октября. 08:00-15:00 Городской рынок

Торбеевский район

5 октября. 8:30-15:30 ул. Садовая, ул. Школьная

6 октября. 8:30-15:30 ул. Гражданская, ул. 2-я Пятилетка

7 октября. 8:30-15:30 с. Малышево

8 октября. 8:30-15:30 с. Носакино

11 октября. 8:30-15:30 с. Мазилуг

12 октября. 8:30-15:30 Площадь в Центре

13 октября. 8:30-15:30 с. Краснополье

14 октября. 8:30-15:30 с. Большая Ивановка

15 октября. 8:30-15:30 с. Мордовские Юнки

18 октября. 8:30-15:30 ул. Пушкина, ул. Чайковского

19 октября. 8:30-15:30 3-й микрорайон

20 октября. 8:30-15:30 2-й микрорайон

21 октября. 8:30-15:30 Мясокомбинат

22 октября. 8:30-15:30 ул. Садовая, ул. Школьная

26 октября. 8:30-15:30 п. Маяк

27 октября. 8:30-15:30 с. Мальцево

28 октября. 8:30-15:30 Мясокомбинат

29 октября. 8:30-15:30 Молокозавод, д. Зарубята

Теньгушевский район

6 октября. 08:00-14:00 с. Теньгушево на центральной площади около ДК

15 октября. 08:30-14:30 с. Теньгушево на площадке магазина «Авокадо» около рынка

20 октября. 09:00-14:00 п. Барашево на территории около Барашевской амбулатории

27 октября. 08:00-12:00 с. Красный Яр около ФАП

29 октября. 09:00-14:00 п. Дачный около ФАП

Старошайговский район

5 октября. 09:30-15:00 с. Рязановка

6 октября. 09:30-15:00 с. Лемдяй

7 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово

11 октября. 09:30-15:00 с. Старая Теризморга, п. Восход

12 октября. 09:30-15:00 с. Кулдым

14 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово

15 октября. 10:00-15:00 с. Новое Акшино

18 октября. 09:30-15:00 с. Конопать

19 октября. 09:30-15:40 с. Мельцаны, с. Вертелим, с. Старая Федоровка, с. Новая Федоровка, с. Шигонь, с. Новая Александровка

20 октября. 09:30-15:00 с. Новотроицкое

21 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово

22 октября. 09:30-15:00 с. Богдановка

25 октября. 09:30-15:00 с. Старая Теризморга, п. Восход

26 октября. 09:30-15:00 с. Лемдяй

27 октября. 09:30-15:00 с. Новотроицкое, с. Ингенер-Пятина

28 октября. 09:30-15:00 с. Богдановка.

10:00-14:00 с. Старое Шайгово

29 октября. 10:00-15:00 с. Летки

Ромодановский район

5 октября. 9:00-12:00 с. Старая Михайловка, д. Кавторовка

6 октября. 9:00-12:00 с. Алтары, с. Белозерье

7 октября. 9:00-12:00 с. Атьма

8 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Коммунистическая

11 октября. 9:00-12:00 с. Кочуново, с. Садвинтрест, с. Малое Чуфарово, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс

12 октября. 9:00-12:00 с. Константиновка, с. Малые Березники, с. Пятина

13 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Юбилейная, ул. Энергетическая

14 октября. 9:00-12:00 п. Красный Узел, с. Голубцовка, д. Васильевка

15 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Боронина, ул. Дзержинского

18 октября. 9:00-12:00 ст. Красный Узел, п. Ромоданово, ул. Рабочая, ул. Восточная

19 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Колхозная, с. Анненково, с. Чуфарово

20 октября. 9:00-12:00 с. Болтино, с. Козловка, с. Курилово

21 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, территория Подстанции, ул. Миронова

22 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Механическая, ул. Красноармейская

25 октября. 9:00-12:00 п. Красный Узел

26 октября. 9:00-12:00 п. Садвинтрест

27 октября. 9:00-12:00 с. Уришка, с. Старая Карачиха, с. Новая Карачиха

28 октября. 9:00-12:00 с. Белозерье

29 октября. 9:00-12:00 с. Пушкино

Поликлиника № 4

6 октября. 9:00-16:00 площадь «Тысячелетия»

19 октября. 09:00-16:00 парковка у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова

Республиканская клиническая больница № 5

16 октября. 09:00-14:00 Рынок «Заречный», ул. Косарева, д. 50

30 октября. 09:00-14:00 Супермаркет «Магнит семейный», ул. Севастопольская, д. 128

Чамзинский район

5 октября. 8:00-14:00 с. Мокшалей

6 октября. 8:00-14:00 с. Медаево

7 октября. 8:00-14:00 с. Большие Ремезенки

8 октября. 8:00-14:00 с. Отрадное

11 октября. 8:00-14:00 с. Новоселки

12 октября. 8:00-14:00 с. Репакуши

13 октября. 8:00-14:00 с. Алексеевка

14 октября. 8:00-14:00 с. Малое Маресево

15 октября. 8:00-14:00 с. Киржеманы

18 октября. 8:00-14:00 с. Кульмино

19 октября. 8:00-14:00 с. Красный поселок

20 октября. 8:00-14:00 с. Мичурино

21 октября. 8:00-14:00 с. Альза

22 октября. 8:00-14:00 с. Репьевка

25 октября. 8:00-14:00 с. Маколово

26 октября. 8:00-14:00 с. Апраксино

27 октября. 8:00-14:00 с. Сайгуши

28 октября. 8:00-14:00 д. Иванова Поляна

29 октября. 8:00-14:00 с. Знаменское

Инсарский район

6 октября. 8:30-15:30 Мордовская Паевка

13 октября. 8:30-15:30 Верхняя Лухма

20 октября. 8:30-15:30 с. Казеевка

28 октября. 08:30-12:00 ООО «Ксенон».

12:30-16:00 Аграрный Техникум

Ичалковский район

5 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улицы: 30 лет Победы, Юбилейная, с. Ичалки, улицы: Школьная, Кооперативная

6 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Советская

11 октября. 12:00-15:00 с. Ульянка, ул. Гагарина

12 октября. 12:00-15:00 с. Ичалки, ул. Октябрьская

13 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Советская

15 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, ул. Молодёжная, 1-й Советский пер., 2-й Советский пер.

19 октября. 12:00-15:00 с. Оброчное, ул. Мира

20 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Революционная

26 октября. 12:00-15:00 Конезавод, улицы: Садовая, Юбилейная, с. Ичалки, улицы: Махова, Мира

27 октября.12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Октябрьская

28 октября. 12:00-15:00 с. Оброчное, улицы: Октябрьская, Юбилейная

Краснослободский район

5 октября. 08:00-12:00 с. Старые Горяши

6 октября. 08:00-12:00 с. Слободские Дубровки

7 октября. 08:00-12:00 с. Зарека

8 октября. 08:00-12:00 г. Краснослободск

11 октября. 08:00-12:00 с. Колопино

12 октября. 08:00-12:00 с. Шаверки

13 октября. 08:00-12:00 с. Старое Зубарево

14 октября. 08:00-12:00 с. Новое Зубарево, с. Новый Усад

15 октября. 08:00-12:00 с. Мордовские Парки

18 октября. 08:00-12:00 с. Старые Авгуры

19 октября. 08:00-12:00 с. Куликово, с. Зарека

20 октября. 08:00-12:00 с. Сивинь

21 октября. 08:00-12:00 с. Гумны

22 октября. 08:00-12:00 с. Ефаево

25 октября. 08:00-12:00 с. Селищи

26 октября. 08:00-12:00 с. Пригородное

27 октября. 08:00-12:00 с. Старые Горяши

28 октября. 08:00-12:00 с. Учхоз

29 октября. 08:00-12:00 г. Краснослободск

Рузаевский район

5 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 п. Левженский

6 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Байкузова д.140

7 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Энергетическая, д.3а

8 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Летка

9 октября. 09:00-12:00 ул. Школьный б-р, д. 6

11 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. З. Космодемьянской д. 106

12 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Мордовская Пишля

13 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 б-р Горшкова д.5

14 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Ленина, д. 56

15 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. ул. Маяковского д.96

16 октября. 09:00-12:00 ул. Петрова-Горького

18 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Пионерская

19 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Ключарево

20 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Аргамаково

21 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Хованщина

22 октября.08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Трускляй

23 октября. 09:00-12:00 с. Татарская Пишля

25 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Северная д.3

26 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Менделеева д.2

27 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Шишкеево

28 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 с. Палаевка

29 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)

09:30-13:00 ул. Станиславского, д.4

30 октября. 09:00-12:00 с. Красное Сельцо

Ковылкинский район

5 октября. 09:00-14:30 с. Малый Шадым, с. Красный Шадым

6 октября. 09:00-14:30 п. Станция Самаевка, с. Вечкенино

7 октября. 09:00-14:30 с. Новое Мамонгино, с. Курино

8 октября. 09:00-14:30 с. Троицк, п. Красная Пресня, п. Первомайский

9 октября. 09:00-14:30 п. Примокшанский

11 октября. 09:00-14:30 с. Новое Дракино, с. Казённый Майдан

12 октября. 09:00-14:30 с. Русская Лашма, с. Шингарино

13 октября. 09:00-14:30 с. Михайловка, с. Большой Азясь

14 октября. 09:00-14:30 с. Изосимовка, с. Волгапино

15 октября. 09:00-14:30 с. Польцо, с. Рыбкино

16 октября. 09:00-14:30 с. Алькино, с. Янгужинский Майдан

18 октября. 09:00-14:30 с. Мордовское Коломасово, д. Вярьвели

19 октября. 09:00-14:30 с. Вечкенино, с. Парапино

20 октября. 09:00-14:30 с. Рыбкино, с. Аллагулово

21 октября. 09:00-14:30 с. Мамолаево, с. Новое Лепьево, с. Самозлейка, с. Новая Толковка

22 октября. 09:00-14:30 с. Ежовка, п. Покровск

23 октября. 09:00-14:30 с. Янгужинский Майдан, с. Чекашевы Полянки

25 октября. 09:00-14:30 с. Кочелаево, с. Токмово

26 октября. 09:00-14:30 с. Малый Шадым, с. Красный Шадым

27 октября. 09:00-14:30 с. Старая Самаевка, с. Клиновка, с. Чепурновка, с. Перевесье

28 октября. 09:00-14:30 с. Курнино, с. Новое Мамонгино

29 октября. 09:00-14:30 п. Троицк, п. Красная Пресня, п. Первомайский

30 октября. 09:00-14:30 с. Старая Самаевка, с. Аллагулово, д. Васильевка

Зубовополянский район

6 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб

12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»

7 октября. 12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»

8 октября. 12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»

11 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Ширингушская амб

12 октября. 09:00-15:00 п.г.т. Умёт

13 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб

14 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Ново-Потьминский ФАП

15 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Вышинский ФАП

18 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Морд-Полянский ФАП

19 октября. 09:00-15:00 п.г.т. Умёт

20 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб

21 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Пмбурский ФАП

22 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Жуковский ФАП

25 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Пичпандинский ФАП

26 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Дубительский ФАП

27 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб

28 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Горенский ФАП

29 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Тархан-Потьминский ФАП

Большеигнатовский район

5 октября. 08:00-12:00 с. Чукалы , ул. Кооперативная

7 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь

11 октября. 08:00-12:00 ООО «Воля»

12 октября. 08:00-12:00 с. Хухорево, ул. Центральная

14 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь

18 октября. 08:00-12:00 с. Спасское, ул. Новая

19 октября. 08:00-12:00 ООО «8 Марта»

21 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь

25 октября. 08:00-12:00 ООО «Воля»

28 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь