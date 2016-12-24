График работы мобильных пунктов вакцинации в Мордовии в октябре

Территории комфорта
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
Ардатовский район
5 октября.8:30-14:30 с. Низовка
6 октября. 8:30-14:30 п. Тургенево, улицы: Заводская, Молодежная, Школьная
7 октября. 8:30-14:30 п. Октябрьский
8 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, улицы: Красноармейская, Комсомольская
11 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, ул. Строительная
12 октября. 8:30-14:30 с. Чукалы
14 октября. 8:30-14:30 с. Кельвядни
15 октября. 8:30-14:30 с. Манадыши-1
19 октября. 8:30-14:30 п. Лесозавод
20 октября. 8:30-14:30 с. Станция Ардатов
21 октября. 8:30-14:30 с. Большое Кузьмино
22 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, Микрорайон
26 октября. 8:30-14:30 п. Тургенево ФАП
27 октября. 8:30-14:30 г. Ардатов, улицы: Спортивная, Гагарина
28 октября. 8:30-14:30 с. Жабино
Атюрьевский район
7 октября. 11:00-14:00 д. Барашево
14 октября. 11:00-14:00 с. Курташки
21 октября. 11:00-14:00 с. Пичеполонга
26 октября. 11:00-14:00 с. Большой Шуструй
28 октября. 11:00-14:00 д. Клопинка
Атяшевский район
5 октября. 8:30-15:00 с. Атяшево
7 октября. 8:30-15:00 с. Вечерлей
12 октября. 8:30-15:00 ООО «МПК «Атяшевский»
14 октября. 8:30-15:00 с. Лобаски
19 октября. 8:30-15:00 с. Алово
21 октября. 8:30-15:00 с. Андреевка
26 октября. 8:30-15:00 с. Батушево
28 октября. 8:30-15:00 с. Дюрки
Дубёнский район
5 октября. 8:00-14:00 с. Чкалово
7 октября. 8:00-14:00 с. Свиносовхоз
8 октября. 8:00-14:00 с. Чеберчино, с. Кочкурово
9 октября. 8:00-14:00 с. Чиндяново, с. Красино, с Николаевка
10 октября. 8:00-14:00 с. Сайнино, с. Петровка
11 октября. 8:00-14:00 с. Пуркаево, с. Ливадка, с. Ломаты, с. Неклюдово
16 октября. 8:00-14:00 с. Кайбичево
17 октября. 8:00-14:00 с. Кабаево, с. Ардатово, с. Морга
18 октября. 8:00-14:00 с. Пуркаево
24 октября. 8:00-14:00 с. Енгалычево
29 октября. 8:00-14:00 с. Турдаково
30 октября. 8:00-14:00 с.п. Красная Луга
Темниковский район
5 октября. 08:00-15:00 Русско-Караевский ФАП, Сосновский ФАП, Заповедниковский ФАП, Андреевский ФАП
7 октября. 08:00-15:00 Кушкинский ФАП
10 октября. 08:00-15:00 Городской рынок
12 октября. 08:00-15:00 Русско-Тювеевский ФАП ПУ-ФАП
14 октября. 08:00-15:00 Старогородский ФАП
15 октября. 08:00-15:00 Митряловский ФАП
17 октября. 08:00-15:00 Городской рынок
18 октября. 08:00-15:00 Кондровский ФАП, Подгорно-Канаковский ФАП
19 октября. 08:00-15:00 Ушаковский ФАП
20 октября. 08:00-15:00 Тархановский ФАП, Ишейский ФАП, Лесно-Ардашевский ФАП, Лесно-Цибаевский ФАП
24 октября. 08:00-15:00 Городской рынок
25 октября. 08:00-15:00 Аксельский ФАП, Андреевский ФАП
28 октября. 08:00-15:00 Жегаловский ФАП
31 октября. 08:00-15:00 Городской рынок
Торбеевский район
5 октября. 8:30-15:30 ул. Садовая, ул. Школьная
6 октября. 8:30-15:30 ул. Гражданская, ул. 2-я Пятилетка
7 октября. 8:30-15:30 с. Малышево
8 октября. 8:30-15:30 с. Носакино
11 октября. 8:30-15:30 с. Мазилуг
12 октября. 8:30-15:30 Площадь в Центре
13 октября. 8:30-15:30 с. Краснополье
14 октября. 8:30-15:30 с. Большая Ивановка
15 октября. 8:30-15:30 с. Мордовские Юнки
18 октября. 8:30-15:30 ул. Пушкина, ул. Чайковского
19 октября. 8:30-15:30 3-й микрорайон
20 октября. 8:30-15:30 2-й микрорайон
21 октября. 8:30-15:30 Мясокомбинат
22 октября. 8:30-15:30 ул. Садовая, ул. Школьная
26 октября. 8:30-15:30 п. Маяк
27 октября. 8:30-15:30 с. Мальцево
28 октября. 8:30-15:30 Мясокомбинат
29 октября. 8:30-15:30 Молокозавод, д. Зарубята
Теньгушевский район
6 октября. 08:00-14:00 с. Теньгушево на центральной площади около ДК
15 октября. 08:30-14:30 с. Теньгушево на площадке магазина «Авокадо» около рынка
20 октября. 09:00-14:00 п. Барашево на территории около Барашевской амбулатории
27 октября. 08:00-12:00 с. Красный Яр около ФАП
29 октября. 09:00-14:00 п. Дачный около ФАП
Старошайговский район
5 октября. 09:30-15:00 с. Рязановка
6 октября. 09:30-15:00 с. Лемдяй
7 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово
11 октября. 09:30-15:00 с. Старая Теризморга, п. Восход
12 октября. 09:30-15:00 с. Кулдым
14 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово
15 октября. 10:00-15:00 с. Новое Акшино
18 октября. 09:30-15:00 с. Конопать
19 октября. 09:30-15:40 с. Мельцаны, с. Вертелим, с. Старая Федоровка, с. Новая Федоровка, с. Шигонь, с. Новая Александровка
20 октября. 09:30-15:00 с. Новотроицкое
21 октября. 10:00-14:00 с. Старое Шайгово
22 октября. 09:30-15:00 с. Богдановка
25 октября. 09:30-15:00 с. Старая Теризморга, п. Восход
26 октября. 09:30-15:00 с. Лемдяй
27 октября. 09:30-15:00 с. Новотроицкое, с. Ингенер-Пятина
28 октября. 09:30-15:00 с. Богдановка.
10:00-14:00 с. Старое Шайгово
29 октября. 10:00-15:00 с. Летки
Ромодановский район
5 октября. 9:00-12:00 с. Старая Михайловка, д. Кавторовка
6 октября. 9:00-12:00 с. Алтары, с. Белозерье
7 октября. 9:00-12:00 с. Атьма
8 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Коммунистическая
11 октября. 9:00-12:00 с. Кочуново, с. Садвинтрест, с. Малое Чуфарово, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс
12 октября. 9:00-12:00 с. Константиновка, с. Малые Березники, с. Пятина
13 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Юбилейная, ул. Энергетическая
14 октября. 9:00-12:00 п. Красный Узел, с. Голубцовка, д. Васильевка
15 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Боронина, ул. Дзержинского
18 октября. 9:00-12:00 ст. Красный Узел, п. Ромоданово, ул. Рабочая, ул. Восточная
19 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Колхозная, с. Анненково, с. Чуфарово
20 октября. 9:00-12:00 с. Болтино, с. Козловка, с. Курилово
21 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, территория Подстанции, ул. Миронова
22 октября. 9:00-12:00 п. Ромоданово, ул. Механическая, ул. Красноармейская
25 октября. 9:00-12:00 п. Красный Узел
26 октября. 9:00-12:00 п. Садвинтрест
27 октября. 9:00-12:00 с. Уришка, с. Старая Карачиха, с. Новая Карачиха
28 октября. 9:00-12:00 с. Белозерье
29 октября. 9:00-12:00 с. Пушкино
Поликлиника № 4
6 октября. 9:00-16:00 площадь «Тысячелетия»
19 октября. 09:00-16:00 парковка у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова
Республиканская клиническая больница № 5
16 октября. 09:00-14:00 Рынок «Заречный», ул. Косарева, д. 50
30 октября. 09:00-14:00 Супермаркет «Магнит семейный», ул. Севастопольская, д. 128
Чамзинский район
5 октября. 8:00-14:00 с. Мокшалей
6 октября. 8:00-14:00 с. Медаево
7 октября. 8:00-14:00 с. Большие Ремезенки
8 октября. 8:00-14:00 с. Отрадное
11 октября. 8:00-14:00 с. Новоселки
12 октября. 8:00-14:00 с. Репакуши
13 октября. 8:00-14:00 с. Алексеевка
14 октября. 8:00-14:00 с. Малое Маресево
15 октября. 8:00-14:00 с. Киржеманы
18 октября. 8:00-14:00 с. Кульмино
19 октября. 8:00-14:00 с. Красный поселок
20 октября. 8:00-14:00 с. Мичурино
21 октября. 8:00-14:00 с. Альза
22 октября. 8:00-14:00 с. Репьевка
25 октября. 8:00-14:00 с. Маколово
26 октября. 8:00-14:00 с. Апраксино
27 октября. 8:00-14:00 с. Сайгуши
28 октября. 8:00-14:00 д. Иванова Поляна
29 октября. 8:00-14:00 с. Знаменское
Инсарский район
6 октября. 8:30-15:30 Мордовская Паевка
13 октября. 8:30-15:30 Верхняя Лухма
20 октября. 8:30-15:30 с. Казеевка
28 октября. 08:30-12:00 ООО «Ксенон».
12:30-16:00 Аграрный Техникум
Ичалковский район
5 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улицы: 30 лет Победы, Юбилейная, с. Ичалки, улицы: Школьная, Кооперативная
6 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Советская
11 октября. 12:00-15:00 с. Ульянка, ул. Гагарина
12 октября. 12:00-15:00 с. Ичалки, ул. Октябрьская
13 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Советская
15 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, ул. Молодёжная, 1-й Советский пер., 2-й Советский пер.
19 октября. 12:00-15:00 с. Оброчное, ул. Мира
20 октября. 12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Революционная
26 октября. 12:00-15:00 Конезавод, улицы: Садовая, Юбилейная, с. Ичалки, улицы: Махова, Мира
27 октября.12:00-15:00 р.п. Кемля, улица Октябрьская
28 октября. 12:00-15:00 с. Оброчное, улицы: Октябрьская, Юбилейная
Краснослободский район
5 октября. 08:00-12:00 с. Старые Горяши
6 октября. 08:00-12:00 с. Слободские Дубровки
7 октября. 08:00-12:00 с. Зарека
8 октября. 08:00-12:00 г. Краснослободск
11 октября. 08:00-12:00 с. Колопино
12 октября. 08:00-12:00 с. Шаверки
13 октября. 08:00-12:00 с. Старое Зубарево
14 октября. 08:00-12:00 с. Новое Зубарево, с. Новый Усад
15 октября. 08:00-12:00 с. Мордовские Парки
18 октября. 08:00-12:00 с. Старые Авгуры
19 октября. 08:00-12:00 с. Куликово, с. Зарека
20 октября. 08:00-12:00 с. Сивинь
21 октября. 08:00-12:00 с. Гумны
22 октября. 08:00-12:00 с. Ефаево
25 октября. 08:00-12:00 с. Селищи
26 октября. 08:00-12:00 с. Пригородное
27 октября. 08:00-12:00 с. Старые Горяши
28 октября. 08:00-12:00 с. Учхоз
29 октября. 08:00-12:00 г. Краснослободск
Рузаевский район
5 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 п. Левженский
6 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Байкузова д.140
7 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Энергетическая, д.3а
8 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Летка
9 октября. 09:00-12:00 ул. Школьный б-р, д. 6
11 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. З. Космодемьянской д. 106
12 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Мордовская Пишля
13 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 б-р Горшкова д.5
14 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Ленина, д. 56
15 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. ул. Маяковского д.96
16 октября. 09:00-12:00 ул. Петрова-Горького
18 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Пионерская
19 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Ключарево
20 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Аргамаково
21 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Хованщина
22 октября.08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Трускляй
23 октября. 09:00-12:00 с. Татарская Пишля
25 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Северная д.3
26 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Менделеева д.2
27 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Шишкеево
28 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 с. Палаевка
29 октября. 08:00-09:00 ул. Б. Демьяновская д.15 (район ж/д больницы)
09:30-13:00 ул. Станиславского, д.4
30 октября. 09:00-12:00 с. Красное Сельцо
Ковылкинский район
5 октября. 09:00-14:30 с. Малый Шадым, с. Красный Шадым
6 октября. 09:00-14:30 п. Станция Самаевка, с. Вечкенино
7 октября. 09:00-14:30 с. Новое Мамонгино, с. Курино
8 октября. 09:00-14:30 с. Троицк, п. Красная Пресня, п. Первомайский
9 октября. 09:00-14:30 п. Примокшанский
11 октября. 09:00-14:30 с. Новое Дракино, с. Казённый Майдан
12 октября. 09:00-14:30 с. Русская Лашма, с. Шингарино
13 октября. 09:00-14:30 с. Михайловка, с. Большой Азясь
14 октября. 09:00-14:30 с. Изосимовка, с. Волгапино
15 октября. 09:00-14:30 с. Польцо, с. Рыбкино
16 октября. 09:00-14:30 с. Алькино, с. Янгужинский Майдан
18 октября. 09:00-14:30 с. Мордовское Коломасово, д. Вярьвели
19 октября. 09:00-14:30 с. Вечкенино, с. Парапино
20 октября. 09:00-14:30 с. Рыбкино, с. Аллагулово
21 октября. 09:00-14:30 с. Мамолаево, с. Новое Лепьево, с. Самозлейка, с. Новая Толковка
22 октября. 09:00-14:30 с. Ежовка, п. Покровск
23 октября. 09:00-14:30 с. Янгужинский Майдан, с. Чекашевы Полянки
25 октября. 09:00-14:30 с. Кочелаево, с. Токмово
26 октября. 09:00-14:30 с. Малый Шадым, с. Красный Шадым
27 октября. 09:00-14:30 с. Старая Самаевка, с. Клиновка, с. Чепурновка, с. Перевесье
28 октября. 09:00-14:30 с. Курнино, с. Новое Мамонгино
29 октября. 09:00-14:30 п. Троицк, п. Красная Пресня, п. Первомайский
30 октября. 09:00-14:30 с. Старая Самаевка, с. Аллагулово, д. Васильевка
Зубовополянский район
6 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб
12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»
7 октября. 12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»
8 октября. 12:00-15:00 Мобильный комплекс «Плайтерра»
11 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Ширингушская амб
12 октября. 09:00-15:00 п.г.т. Умёт
13 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб
14 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Ново-Потьминский ФАП
15 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Вышинский ФАП
18 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Морд-Полянский ФАП
19 октября. 09:00-15:00 п.г.т. Умёт
20 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб
21 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Пмбурский ФАП
22 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Жуковский ФАП
25 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Пичпандинский ФАП
26 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Дубительский ФАП
27 октября. 09:00-15:00 Потьминская амб
28 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Горенский ФАП
29 октября. 09:00-15:00 Мобильный ФАП Тархан-Потьминский ФАП
Большеигнатовский район
5 октября. 08:00-12:00 с. Чукалы , ул. Кооперативная
7 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь
11 октября. 08:00-12:00 ООО «Воля»
12 октября. 08:00-12:00 с. Хухорево, ул. Центральная
14 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь
18 октября. 08:00-12:00 с. Спасское, ул. Новая
19 октября. 08:00-12:00 ООО «8 Марта»
21 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь
25 октября. 08:00-12:00 ООО «Воля»
28 октября. 08:00-13:00 с. Большое Игнатово, Рыночная площадь
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В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета