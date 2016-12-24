Игорь Комаров: «Важно понимать людей, хорошо знать их проблемы»

4 октября 2021 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Ульяновской области.

По итогам Единого дня голосования за кандидата на пост губернатора Алексея Русских проголосовали 83,2% избирателей при явке 45,6%.

Новый глава региона принес торжественную присягу и обязался при осуществлении полномочий губернатора уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные и региональные законы.

Игорь Комаров поздравил Алексея Русских с официальным вступлением в должность: «Люди рассчитывают на Вас, что доказывают результаты выборов. Эта поддержка – и оценка уже предпринятых вашей командой шагов, и аванс на будущее. Непросто каждый день подтверждать доверие жителей, улучшая качество их жизни».

Полномочный представитель отметил работу Алексея Русских в должности исполняющего обязанности главы Ульяновской области: «Алексей Юрьевич привлек из федерального бюджета дополнительно 700 млн. рублей на ремонт дорог. Проводится реконструкция мостовых переходов. Ведутся работы по устранению накопленного вреда в сфере экологии. Запущено 6 новых инвестиционных проектов с отечественными и зарубежными партнерами. Решаются бытовые проблемы, волнующие жителей, например, переселение людей из аварийного фонда, предоставление квартир детям-сиротам».

Полпред также выделил основные задачи развития региона: «В первую очередь, нужно нацелить Вашу команду на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, открытие новых производств, привлечение инвестиций. На постоянном контроле должна быть поддержка семей с детьми и других категорий граждан, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство городских и сельских территорий. Необходимо принимать своевременные и эффективные меры по противодействию распространению коронавируса и реабилитации тех, кто переболел».

Игорь Комаров также напомнил, что в безусловном приоритете должны быть обозначенные Президентом России Владимиром Путиным задачи стратегического развития страны, в том числе национальные проекты и федеральные программы.

«Чтобы принести реальную пользу региону, важно понимать надежды и чаяния людей, хорошо знать их проблемы», - подытожил Игорь Комаров.

Полномочный представитель пожелал Алексею Русских плодотворной работы, отметив, что его опыт и командная работа, которая должна объединить бы все ветви власти и политические силы, позволят достичь целей.

«Должность губернатора Ульяновской области – это, прежде всего, служение народу. Я несу большую ответственность перед Президентом страны и жителями Ульяновской области, которые оказали мне высокое доверие. Интересы человека для меня всегда будут первостепенными. Предстоит вложить много усилий и труда как мне, так и команде опытных профессионалов, которые будут работать в составе Правительства Ульяновской области», – сказал Алексей Русских.

Губернатор Ульяновской области отметил важность решения проблем в сфере ЖКХ и развития экономики с применением различных современных энергосберегающих технологий.

Поздравительные телеграммы Алексею Русских по поводу вступления в должность губернатора Ульяновской области направили многие официальные лица, его поздравили присутствовавшие на церемонии сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы РФ, руководители регионов, представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, религиозных и общественных организаций.

В инаугурации губернатора Ульяновской области принял участие Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин. Он передал Алексею Русских поздравления с официальным вступлением в должность от имени Главы Мордовии и депутатов Государственного Собрания РМ.