Начало отопительного сезона – будьте внимательны при обращении с газовым оборудованием

Уважаемые жители Мордовии, «Газпром газораспределение Саранск» в очередной раз напоминает - будьте предельно внимательны при обращении с газовым оборудованием!

В целях предупреждения аварий и несчастных случаев, связанных с использованием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), необходимо обеспечить доступ работников специализированной организации для проведения технического обслуживания ВДГО/ВКГО.

«Газпром газораспределение Саранск» является специализированной организацией. Она оказывает услуги по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО и аварийно-диспетчерскому обеспечению на территории Республики Мордовия. Самостоятельный монтаж и ремонт газового оборудования недопустим. Он приводит к печальным последствиям. Будьте бдительны – в целях безопасности не приобретайте у сомнительных лиц газовые приборы и не соглашайтесь на их установку непрофессионалами.

Также просим соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования.

Потребителям газа категорически запрещается:

- производить самовольную газификацию жилого помещения, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры, монтаж и демонтаж приборов учета газа (счетчиков);

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

- эксплуатировать неисправные газовые приборы;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать и замуровывать вентиляционные каналы и «карманы», предназначенные для чистки дымоходов;

- хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях.

Лица, нарушающие эти правила, создают угрозу жизни и здоровью окружающим, несут административную и уголовную ответственность в соответствие с действующим законодательством.

Напоминаем, что аварийные газовые службы работают в круглосуточном режиме в Саранске и во всех районах республики.

Телефон газовой службы – 04 (104 с мобильного).



Единый бесплатный номер «горячей» линии «Газпром газораспределение Саранск»: *1304