В Рузаевском районе в 2021 году отремонтируют 17 дорог

Социум

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Рузаевском районе в 2021 году отремонтировано четыре объекта: дорожное полотно по ул. Садовая в поселке Совхоз «Красное Сельцо» и ул. Юрасова, бульвару Горшкова, ул. Л. Толстого в городе Рузаевка.

По ул. Л. Толстого уложено новое дорожное покрытие на протяжении 539 метров, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, проложены пешеходные дорожки, произведен ремонт освещения.

За счет средств регионального дорожного фонда приведена в нормативное состояние улица Октябрьская в селе Сузгарье – 1 260 метров.

В число дорог, которые будут обновлены в 2021 году вошла улица Трынова, так как здесь проходит маршрут школьного автобуса, Фабричный переулок, улицы Тухачевского, Менделеева, Чичаева, Революции 1905 года, Ухтомского (от ул. К. Маркса до ул. Агейченко), Беднодемьяновской (от ул. Ленина до ул. Ухтомского), Агейченко (от ул. Ухтомского до ул. Интернациональной), Северной, Горького – проезд к дому №60 и по ул. 40 лет Победы (в Татарской Пишле).

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