Электронный документооборот помогает в модернизации первичного звена здравоохранения республики

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Детской поликлинике №1 осуществлен переход на электронный документооборот.

В поликлинике считают, что это ключевой момент в работе, который позволит уйти от излишней бумажной загруженности. Такая проблема существовала до недавнего времени.

- На сегодняшний день приобретены компьютеры для кабинетов врачей и медицинских сестер. Выписка рецептов, запись на прием, направление на МСЭ проводится в электронном виде. Здесь проявляются все преимущества электронного делопроизводства, среди которых экономия ресурсов и времени, гибкость, универсальность и другие, - комментирует главврач поликлиники Валентина Крупнова.

Электронный документооборот в здравоохранении не только повышает доступность и качество медицинской помощи, но и решает общую задачу повышения производительности труда и эффективности экономической деятельности, уверены сотрудники поликлиники.