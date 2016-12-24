Электронный документооборот помогает в модернизации первичного звена здравоохранения республики

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В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Детской поликлинике №1 осуществлен переход на электронный документооборот.
В поликлинике считают, что это ключевой момент в работе, который позволит уйти от излишней бумажной загруженности. Такая проблема существовала до недавнего времени.
- На сегодняшний день приобретены компьютеры для кабинетов врачей и медицинских сестер. Выписка рецептов, запись на прием, направление на МСЭ проводится в электронном виде. Здесь проявляются все преимущества электронного делопроизводства, среди которых экономия ресурсов и времени, гибкость, универсальность и другие, - комментирует главврач поликлиники Валентина Крупнова.
Электронный документооборот в здравоохранении не только повышает доступность и качество медицинской помощи, но и решает общую задачу повышения производительности труда и эффективности экономической деятельности, уверены сотрудники поликлиники.
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