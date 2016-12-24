Побочный доход

В Саранске задержаны налетчики на торговые центры
Одна из «операций» принесла воровской бригаде свыше полумиллиона рублей
В Мордовии огласили приговор бывшему директору Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он обвинялся в махинациях с зарплатами, оформленных на подставных работников.
Следствие установило, что руководитель социального учреждения организовал себе «дополнительный доход» еще с осени 2015 года. Он фиктивно трудоустроил в дом-интернат двух доверенных знакомых на должности электромонтеров на полставки. Понятное дело, им не требовалось трудиться в поте лица, на работу они вообще не ходили. Главное – ставить подписи в ведомостях и отдавать полученную зарплату начальнику.
В результате за несколько лет они принесли своему шефу 368 тысяч рублей «навара». Но этой весной эти махинации выявили борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ. В рамках расследования причиненный Министерству социальной защиты РМ материальный ущерб фигурант дела возместил в полном объеме.
Приговором суда по статье «Мошенничество»мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.
Поделиться в соц. сетях:
Одна из «операций» принесла воровской бригаде свыше полумиллиона рублей
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей
Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике