Побочный доход

Репортер

В Мордовии огласили приговор бывшему директору Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он обвинялся в махинациях с зарплатами, оформленных на подставных работников. 

Следствие установило, что руководитель социального учреждения организовал себе «дополнительный доход» еще с осени 2015 года. Он фиктивно трудоустроил в дом-интернат двух доверенных знакомых на должности электромонтеров на полставки. Понятное дело, им не требовалось трудиться в поте лица, на работу они вообще не ходили. Главное – ставить подписи в ведомостях и отдавать полученную зарплату начальнику.

В результате за несколько лет они принесли своему шефу 368 тысяч рублей  «навара». Но этой весной эти махинации выявили борцы с экономическими преступлениями МВД по РМ.  В рамках расследования причиненный Министерству социальной защиты РМ материальный ущерб фигурант дела возместил в полном объеме.

Приговором суда по статье «Мошенничество»мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

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