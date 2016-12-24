В Большеберезниковском районе новая «Точка роста» открылась в селе Марьяновка

В Марьяновской средней школе в рамках нацпроекта «Образование» в середине сентября начала работу третья для Большеберезниковского района «Точка роста» – естественнонаучного направления. Первые два Центра цифрового и гуманитарного профилей ранее появились в Шугуровской и Большеберезниковской средних школах.

В кабинетах «Точки роста» есть электронные микроскопы, электрические приборы (амперметр, вольтметр), электрофорная машина, электронная термопара. В комплекте лабораторного оборудования, поступившего в кабинет химии, есть различные датчики, в том числе прибор для измерения кислотности почвы, воды и воздуха.

В Центре планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам « Физика», « Химия», «Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности.