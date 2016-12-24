В селе Покровские Селищи откроется новый Дом культуры

На пределе возможностей
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Новое здание Дома культуры в селе Покровские Селищи Зубово-Полянского района Мордовии распахнет свои двери для посетителей в декабре этого года. Строительство ведется в рамках национального проекта «Культура».
На сегодняшний день идет внутренняя отделка, установка санузлов, оборудуется зрительный зал, проводятся фасадные работы. Проложены коммуникации, закуплено оборудование. В здании, помимо зрительного зала, разместится библиотека, специализированные аудитории для кружковой и методической работы, служебные помещения. В учреждении культуры будут четыре штатные единицы: директор, художественный руководитель и два методиста. В дальнейшем штат предполагается расширить.
Жители села с нетерпением ждут открытия Дома культуры. Они не сомневаются, что он станет еще одной достопримечательностью Покровских Селищ наряду со Свято-Варсонофиевским женским монастырем.
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В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
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