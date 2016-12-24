Школьники Краснослободского района получили новые автобусы

В рамках национального проекта «Образование» в Краснослободском районе в новом учебном году на школьные маршруты вышли 17 единиц автотранспорта, которые перевозят 556 учеников к семи школам района. Протяженность маршрутов составляет более 495 километров.

В сентябре директоры Куликовской и Учхозской школ получили ключи от новых автобусов марки ГАЗ.

- В нашей школе половина учеников пользуются автобусами. К 9 часам на учебу приезжают 70 детей из Колопина, Мордовских Полянок, Старой Рябки, Нового и Старого Зубарева, Заречного, - говорит директор Учхозской школы В. И. Маркин. – И, конечно же, новый автобус в начале нового учебного года – подарок очень своевременный и нужный. Теперь наш автопарк состоит из четырех автобусов. Благодаря такому пополнению доставка ребят на учебу улучшится. Так, к примеру, если раньше школьный автобус в заречном направлении ездил три раза, то теперь новый многоместный автобус может ребятишек из села забрать за один раз. Это позволит сэкономленные средства и энергию направить на другие важные школьные дела и проекты.