В Саранске задержаны налетчики на торговые центры

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Одна из «операций» принесла воровской бригаде свыше полумиллиона рублей
Расследуя недавнюю кражу из двух саранских магазинов, мордовские оперативники взяли криминальных деятелей с целым шлейфом уголовных эпизодов. Самая крупная воровская операция принесла им в прошлом году более полумиллиона рублей.
В сентябре этого года неизвестные ночью отогнули металлический профиль и разобрали изоляционные блоки в стене торгового центра по улице Косарева в Саранске. Таким нехитрым способом злоумышленники получили доступ к двум павильонам по продаже автомобильных запчастей и продуктов питания. Там им удалось поживиться весьма скромной добычей – взяли выручку и товары на 38 тысяч рублей.
Магазинных налетчиков сотрудники полиции вычислили весьма оперативно – это оказались жители Саранска, уроженцы Ковылкинского района Мордовии. Мужчин в возрасте 45-48 лет стали проверять на причастность к другим преступным акциям. И здесь выяснилось, что криминальное трио наследило в крупной краже из оптовой базы, совершенной еще летом прошлого года.
Тогда в полицию поступило сообщение о хищении денежных средств и табачных изделий из торговых павильонов, расположенных по улице 2-й Промышленной в Саранске. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что ночью неизвестные взломали запорные устройства и проникли на территорию оптовой базы. Они взяли из двух торговых павильонов коробки с табачными изделиями на сумму около 20 тысяч рублей, а также сейф, в котором находилось более 570 тысяч. Покинув место преступления, злоумышленники вскрыли металлический ящик в укромном месте и забрали всю наличность.
Ранее один из фигурантов дела работал грузчиком на оптовой базе, поэтому хорошо ориентировался на ее территории и знал, куда можно «заглянуть» с хорошим наваром. Приехав к базе, один из ковылкинских зямляков остался следить за окружающей обстановкой, а двое других перелезли через забор и отправились на прибыльное дело.
В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлена их причастность к краже автомобильной мойки стоимостью 17 тысяч рублей из пункта приема металла. Свою вину подозреваемые не отрицают.
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