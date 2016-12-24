В ПФР напомнили о праве наследников на пенсионные накопления

Если у человека есть пенсионные накопления, то он имеет право заранее определить правопреемников этих средств. Ведь может случиться, что правообладатель пенсионных накоплений при жизни не успеет их получить.

Для того, чтобы определить правопреемников, человеку необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ (или в негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления формируются в нем). В заявлении необходимо указать своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними накопления в случае смерти правообладателя.

При этом стоит отметить, что если при жизни человек не определил, кто получит его пенсионные накопления, то по закону правопреемниками будут считаться его ближайшие родственники: первая очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители); вторая очередь (при отсутствии первой) - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

В ПФР напоминают, что средства пенсионных накоплений имеются не у всех. В 2002-2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России. С 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников, новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.

Также пенсионные накопления имеются у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

В случае смерти обладателя пенсионных накоплений его правопреемники могут обратиться за выплатой накоплений в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Обращаться нужно либо в ПФР, либо в негосударственный пенсионный фонд, который формировал накопительную пенсию гражданина. Если правопреемник пропустит шестимесячный срок, то он может восстановить его в судебном порядке.