Прокуратура Мордовии нашла «просрочку» в пищеблоках детских садов

В Ковылкинском районе Мордовии прокуратура провела проверку в детских садах и выявила совершенно неприемлемые нарушения. В первую очередь, проверяющих интересовало качество продуктов, которые используются для приготовления завтраков и обедов детей.

В трех дошкольных учреждениях района - Токмовском и Кочелаевском, а также ковылкинском Центре развития ребенка «Солнышко» - часть продуктов были вообще без маркировки. Об условиях хранения и сроке годности этого продовольствия можно было только догадываться. Тут же в пищеблоках были найдены продукты с истекшим сроком годности. В двух сельских детских садах работники не смогли отыскать никаких ветеринарно-сопроводительных документов на большую часть продовольственных запасов.

По результатам проведенной проверки межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых наверняка закончится назначением крупных денежных штрафов ответственным лицам.