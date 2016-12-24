Прокуратура Мордовии нашла «просрочку» в пищеблоках детских садов

Социум

В Ковылкинском районе Мордовии прокуратура провела  проверку в детских садах и выявила совершенно неприемлемые нарушения. В первую очередь, проверяющих интересовало качество продуктов, которые используются для приготовления завтраков и обедов детей.

В трех дошкольных учреждениях района - Токмовском и Кочелаевском, а также ковылкинском  Центре развития ребенка «Солнышко» - часть продуктов были вообще без маркировки. Об условиях хранения и сроке годности этого продовольствия можно было только догадываться. Тут же в пищеблоках были найдены продукты с истекшим сроком годности. В двух сельских детских садах работники не смогли отыскать никаких ветеринарно-сопроводительных документов на большую часть продовольственных запасов.

По результатам проведенной проверки межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых наверняка закончится назначением крупных денежных штрафов ответственным лицам.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Свежий взгляд

Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума  

«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

Учебный год

Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

1
Заказать рекламу
1
1
1