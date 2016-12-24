Школьники Большеигнатовского района получили новые автобусы

Социум

В рамках национального проекта «Образование» Большеигнатовский район получил новый автотранспорт для перевозки учащихся Киржеманской  и Большеигнатовской средних общеобразовательных школ.

Водителем новой ГАЗели будет Александр Васильевич Букин. Машина адаптирована к условиям перевозки в сельской местности, имеются специальные сиденья, ремни безопасности.

«Всего в нашем районе десять школьных маршрутов, по которым перевозят школьников шесть ГАЗелей. Новый автобус заменит транспортное средство 2016 года выпуска, у которого истёк срок эксплуатации. В Киржеманскую школу школьный автобус доставляет учащихся из четырёх населённых пунктов: Хухорева, Горок, Нового Баева, Красной Нивы», – пояснила Любовь Антипова, заведующая отделом образования администрации Большеигнатовского района.

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