Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера

10 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыла вице-премьер Татьяна Голикова. Первым пунктом ее рабочей программы стало посещение новой поликлиники республиканского онкологического диспансера, которая сейчас готовится к вводу в эксплуатацию.



В сопровождении Врио Главы Мордовии Артёма Здунова Татьяна Голикова осмотрела отделения поликлиники, побеседовала с руководством и персоналом онкодиспансера. В настоящее время поликлиника оснащается оборудованием, до конца года она будет введена в строй и начнет принимать пациентов.



Новое поликлиническое отделение рассчитано на 200 посещений в смену, что позволит увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, оказывать амбулаторную медицинскую специализированную помощь большему числу пациентов, сократить время ожидания приема врача-онколога.



В поликлинике будут расположены:

- цитологическая и клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение, оснащенное современным диагностическим оборудованием, в том числе и магнитно-резонансным томографом;

- полноценное реанимационное отделение с современным медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи пациентам в послеоперационном периоде, в неотложных и экстренных ситуациях с отдельным операционным залом для проведения экстренных оперативных вмешательств.

- комфортный операционный блок на 6 операционных столов с современным медицинским оборудованием для проведения хирургических вмешательств, в том числе эндоскопических торакоскопических, лапароскопических, гинекологических операций по высоким технологиям.

Строительство медицинского учреждения велось в рамках регионального проекта Мордовии «Борьба с онкологическими заболеваниями». В поликлинике будут внедрены принципы бережливого производства (предварительная электронная запись на прием к врачу, открытая регистратура, разделение потоков пациентов) – это позволит сократить время пребывания пациентов в медицинской организации.



Стоимость объекта составила 1 млрд. 368 млн. рублей, в том числе 1 млрд. – это средства федерального бюджета.



Врио Главы Мордовии также показал Татьяне Голиковой действующий корпус онкодиспансера, построенный в 1970 году по типовому проекту 1954 года. Он уже не соответствует современным нормативным требованиям, некоторые отделения находятся в приспособленных помещениях.



«У нас есть острая необходимость в строительстве нового здания лечебного корпуса», - сказал Артём Здунов.



Кроме того, Татьяне Голиковой рассказали о новом хирургическом корпусе детской республиканской больницы, который тоже скоро будет введён в строй. Здесь самое современное оснащение позволит улучшить оказание медицинской помощи детям.