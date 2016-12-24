11 сентября в Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени»

11 сентября 2021 по всей стране будет проходить Всероссийская акция «Культурная суббота», в рамках которой учреждения культуры проведут различные мероприятия - мастер-классы, концертные программы, выставки-ярмарки и многое другое.

Государственные и муниципальные учреждения культуры Мордовии присоединятся к акции. 11 сентября с 10.00 на площади перед стадионом «Мордовия Арена» будет работать выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени». Гостей ждут мастер-классы от умельцев народно-художественных промыслов и ремесел республики, а также гала-концерт мастеров искусств, творческих коллективов муниципальных районов республики и Саранска.

Напомним, что 11 сентября на площадке у стадиона «Мордовия Арена» также состоится фестиваль продуктов «Свое – Мордовское!».