11 сентября в Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени»

Новости

11 сентября 2021 по всей стране будет проходить Всероссийская акция «Культурная суббота», в рамках которой учреждения культуры проведут различные мероприятия - мастер-классы, концертные программы, выставки-ярмарки и многое другое. 

Государственные и муниципальные учреждения культуры Мордовии присоединятся к акции. 11 сентября с 10.00 на площади перед стадионом «Мордовия Арена» будет работать выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Краски осени». Гостей ждут мастер-классы от умельцев народно-художественных промыслов и ремесел республики, а также гала-концерт мастеров искусств, творческих коллективов муниципальных районов республики и Саранска.

Напомним, что 11 сентября на площадке у стадиона «Мордовия Арена» также состоится фестиваль продуктов «Свое – Мордовское!».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые лица

В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

Стволы из прошлого

Оперативники задержали в Саранске «оружейника», который давал вторую жизнь немецким пистолетам времен Второй мировой войны

Дело на 2 миллиона

В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»

1
Заказать рекламу
1
1
1