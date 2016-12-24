«Саранск» крупно проиграл «Родине»

Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной». В ворота хозяев поля влетели пять безответных мячей - два до перерыва и еще три после. Поединок лидеров таблицы, ожидавшийся с особым интересом и возведенный самой лигой в центральный матч недели, не принес ничего, кроме сплошного разочарования.

Авторами голов стали москвичи Игорь Родионов (на 30-й минуте), Никита Голдобин (на 33-й), Владислав Морозов (на 48-й и 51-й) и Дмитрий Шадринцев (на 70-й). Как видим, взятие ворот «Саранска» происходило сериями, что, безусловно, накладывало дополнительный отпечаток на характер матча. Отыгрываться в подобных ситуациях крайне сложно в психологическом плане.

Поражение вышло вдвойне отрицательным, учитывая тот факт, что завоеванные «Родиной» очки автоматически перейдут в весенний этап. Ведь высока вероятность, что обе команды финишируют в первой «шестерке», и в 2022 году продолжат борьбу за медали турнира 3-й группы второго дивизиона ФНЛ.

Что ж, не будем бросать камни в нашу молодую и еще как следует необстрелянную команду. Впереди много матчей - не сыграна даже половина осеннего этапа. Следовательно, и возможностей для того, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков, предостаточно. Ближайший выездной соперник подопечных Ярослава Мочалова - подольский «Пересвет», принимающий гостей на стадионе «Авангард» в Домодедове (10 сентября, начало в 17:00). Ближайший домашний соперник - «Металлург-Видное» (14 сентября).

Евгений Сулейманов

Фото Олег Еремин