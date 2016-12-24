В Кочкуровской школе будет своя «Точка роста»

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В рамках национального проекта «Образование» готовится к открытию «Точка роста» в Кочкуровской средней школе. Аналогичные центры уже работают в селах Семилей и Сабаево, в новой «Точке роста» упор будет сделан на физике, химии и биологии.
В кабинетах образовательного центра сделан ремонт. В помещениях выровняли и покрасили стены и полы, установили подвесной потолок модульного типа Armstrong и щиты с фирменными логотипами. Кабинеты оснащены специальным оборудованием и расходными материалами.
– Это, безусловно, новые возможности и для педагогов, и для учеников, - говорит директор Кочкуровской школы В.И. Пяткин. – Мы выбрали естественнонаучное направление, которое предполагает модернизацию таких преподаваемых дисциплин как «Физика», «Биология» и «Химия». Они относятся к основным школьным предметам и являются популярными среди выпускников, которые выбирают их в качестве дополнительных выпускных экзаменов. Наша задача – обеспечить школьников всеми возможностями для получения качественного современного образования. На базе Центра будут проходить не только уроки, а также занятия по внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать, и ребята будут показывать хорошие знания по предметам.
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