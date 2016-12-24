«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

МВД по РМ приводит безрадостную статистику финансовых потерь жителей Мордовии, безрассудно доверившихся разномастным мошенникам. В августе этого года в органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 97 местных жителей. Общая сумма ущерба потерпевших составила свыше 15 миллионов 500 тысяч рублей.

Более половины из этой суммы люди лишились, пытаясь предотвратить мнимое оформление на них кредита сторонними лицами. При этом по указанию телефонных аферистов, жители Мордовии сами оформляли в банке займы и перечисляли деньги на «левые» счета.

Около одного миллиона рублей наши земляки потеряли во время продажи и покупки различных товаров на сайтах «Авито», «Юла», в социальных сетях «Инстаграм», «Тик-Ток» и «Вконтакте». Потерпевшие лишились своих сбережений, пытаясь приобрести и продать товары для детей, авиа и железнодорожные билеты, мебель и бытовую технику, доильный аппарат, электронные сигареты, автомобильную мойку, спортивные товары, домашних питомцев.

Свыше 4 миллионов рублей потеряли заявители, планируя заработать на электронных торгах. Так, на днях в дежурную часть полиции обратилась 26-летняя переводчик московской фирмы, которая сообщила, что в период с июля по август этого года под предлогом получения прибыли от инвестиций неизвестные завладели ее денежными средствами в сумме 2 миллиона 766 тысяч рублей.

Более 200 тысяч рублей перечислили мошенникам сластолюбцы, желавшие получить в республике платные услуги интимного характера. Еще 54 тысячи рублей потеряли местные жители под предлогом внесения предоплаты за поездку через сервис поиска попутчиков.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечисляйте денежные средства целителям и экстрасенсам, не отдавайте без должной оценки рисков деньги за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.