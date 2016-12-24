Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

Городской парк культуры и отдыха

Аллея мастеров

12.00 «Саранский Арбат. Праздник творчества и искусства»

Выставка – продажа изделий декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей детских художественных школ и школ искусств, Центров детского творчества городского округа Саранск

12.30.-14.30.

Пушкинский уголок

«Кто на свете всех умнее?»

Познавательная игровая зона для детей и взрослых

Книжная выставка «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»

- Интеллектуальный марафон

- Театрализованная миниатюра «Предстоит ученье мне в университете…»

- Тематическая викторина «Учение с увлечением»

- Мозговой штурм: буриме, конкурсы, викторины

Утиный островок

«Сказок дружный хоровод»

Поэтическая скамейка

- Фото-зона «В те дни, когда в садах лицея…»

- BOOK-экспозиция «Книжными тропинками в страну Знаний» с участием литературных и сказочных героев (интерактивная игровая программа, квиз-викторины, блиц-опрос на знание пословиц и поговорок, исторический экскурс с прочтением стихотворений, посвященных 1 сентября, чтение сказок по ролям)

Колодец счастья

«Стол сказочных находок»

Творческая лаборатория:

- На площадке в записи звучат сказки А.С. Пушкина

- Собираем пазлы по 7 сказкам А.С.Пушкина и отгадываем фрагмент сказки, зашифрованной на изображении

Беседка возле Пушкинского уголка

«Калейдоскоп веселья»

Игротека

- Мастер – класс по изготовлению веера

- Танцевальный флешмоб

- Рисуем с детьми картины по сюжетам из сказок

14.30.-16.30.

Беседка возле Пушкинского уголка

«Под сенью пушкинских аллей»

Музыкально-литературный салон

- Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки»

- Театрализованная миниатюра «Кумиры пушкинской поры»

- Литературно-музыкальный вечер с участием Народной литературной студии «Пегас», поэтического клуба «Феникс», клуба любителей танца «Вдохновение»

- Стихотворный марафон с участием посетителей парка

- Работа фотозоны с А.С. Пушкиным и Натальей Гончаровой

Панно Пушкина

«В год научных технологий: Мудрые науки без назидания и скуки»

Театрализованная познавательно-игровая программа с участием литературных героев

- Книжная выставка«Мудрые науки без назидания и скуки»

- Турнир знатоков «Наука вокруг нас»

- Мастер – класс по изготовлению оригами «Космический хендмейд»

- Танцевальный флешмоб «Я тоже так могу!»

- Выставка детского рисунка «До чего дошел прогресс, до невиданных чудес!»

- Конкурс рисунка на асфальте «Какой я вижу технику будущего», «То ли еще будет…»

Фонтанная площадь

12.30 «Волшебный мир кукольного детства»

Театрализованное представление

13.00-14.00 «Первоклассное шоу»

Шоу-программа от РСНИОО «Саранский Дом науки и техники»

14.00-16.00 «Веселый праздник Знаний»

Праздничная акция от оператора мобильной связи «Теле 2»

Летняя эстрада

12.30 «Новые мелодии школьной Страны»

Концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск

13.45 «Талантливые дети – талантливый город!»

Творческий портрет учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

14.30 «Дню Знаний посвящается…»

Концерт творческих коллективов Дворца культуры г.о.Сарански Дома культуры «Заречье»

16.00 - «Эй, Активист! Все в твоих руках!»

17.00 Концерт-визитка лагеря творческого актива

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

12.00 – 15.30 Творческий проект «На веселой волне в День Знаний!»

Центральный вход

12.00.-13.00. «Осень отменяется! или Да, здравствует 32-ое августа!» Интерактивное игровое действо

- «Танцекардия» - флешмоб

- Art-творчество на свежем воздухе

Аллея мастеров

12.00.-15.00. «Школа творческих открытий»

Игры, викторины, конкурсы от ЦГБС для взрослых и ЦГБС для детей

«Умелые ручки» - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

Летняя эстрада (Главная сцена)

13.00.-15.30. «Путешествие в Школоград» - театрализованный спектакль с элементами игр и конкурсов, концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»

- «Школа – это мир волшебный…» - концерт учащихся образовательных организаций и ДМШ №4 им. Л.Воинова.

Микрорайоны города

Пролетарский район, площадь по ул. Коваленко

17.00. – 19.00 Праздничная программа «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики»

- «Смелые и ловкие» - интерактивное игровое действо

- «Я рисую лето» - вернисаж на асфальте

- «Первоклассный урок» - театрализованное представление

- «Сентябрь Шоу» - праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»

Ленинский район, площадь пересечение ул. Попова и ул. М.Расковой

17.00 – 19.00 Праздничная программа «Планета знаний открывает двери»

- «Школа – это мир!» - марафон школьных песен

- «Школьный год отсчет свой начинает…» - поэтическая программа с участием Народной литературной студии «Пегас»

- «В стране веселых уроков» - музыкальная развлекательная программа с участием сказочных персонажей

- «Танцуем вместе!» - танцевальный батл с участием Народного ансамбля танца «Sky Dance» и Образцовой хореографической студии «Калейдоскоп».

Октябрьский район, парк «Победы»

17.00 – 19.00 Праздничная программа «Вот и раздался школьный звонок»

- «Снова школа нас встречает» - информ-дайджест

- «А у нас – все для Вас!» - боди перкуссия (звучащие жесты)

- «Здравствуй, школа!» - музыкальный праздник для школьников

- «В мир без знаний не шагнуть, здравствуй школа, в добрый путь!» - книжная декорация

- «Этот мир мы дарим детям!» - стрит-арт

- «Нам со школой по пути - вместе весело идти!» - арт-салон