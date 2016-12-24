Афиша на 1 сентября

Наш город

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

Городской парк культуры и отдыха

Аллея мастеров  

12.00  «Саранский Арбат. Праздник творчества и искусства» 

Выставка – продажа изделий декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей детских художественных школ и школ искусств, Центров детского творчества  городского округа Саранск  

12.30.-14.30. 

Пушкинский уголок 

 «Кто на свете всех умнее?» 

Познавательная игровая зона для детей и взрослых 

Книжная выставка «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» 

- Интеллектуальный марафон 

- Театрализованная миниатюра «Предстоит ученье мне в университете…»  

- Тематическая викторина «Учение с увлечением»  

- Мозговой штурм: буриме, конкурсы, викторины 

 Утиный островок   

 «Сказок дружный хоровод»  

 Поэтическая скамейка  

- Фото-зона «В те дни, когда в садах лицея…» 

- BOOK-экспозиция «Книжными тропинками в страну Знаний» с участием литературных и сказочных героев (интерактивная игровая программа, квиз-викторины, блиц-опрос на знание пословиц и поговорок, исторический экскурс с прочтением стихотворений, посвященных 1 сентября,   чтение сказок по ролям)  

 Колодец счастья   

 «Стол сказочных находок» 

 Творческая лаборатория:     

- На площадке в записи звучат сказки А.С. Пушкина 

- Собираем пазлы по 7 сказкам А.С.Пушкина и отгадываем фрагмент сказки, зашифрованной на изображении  

Беседка возле Пушкинского уголка 

 «Калейдоскоп веселья»  

Игротека    

- Мастер – класс по изготовлению веера  

- Танцевальный флешмоб  

- Рисуем с детьми картины по сюжетам из сказок  

14.30.-16.30. 

Беседка возле Пушкинского уголка 

 «Под сенью пушкинских аллей» 

Музыкально-литературный салон 

- Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 

- Театрализованная миниатюра «Кумиры пушкинской поры» 

- Литературно-музыкальный вечер с участием Народной литературной студии «Пегас», поэтического клуба «Феникс», клуба  любителей танца «Вдохновение»  

- Стихотворный марафон с участием посетителей парка 

- Работа фотозоны с А.С. Пушкиным и Натальей Гончаровой 

Панно Пушкина 

 «В год научных технологий: Мудрые науки без назидания и скуки» 

Театрализованная познавательно-игровая программа с участием литературных героев 

- Книжная выставка«Мудрые науки без назидания и скуки» 

- Турнир знатоков «Наука вокруг нас»  

- Мастер – класс по изготовлению оригами «Космический хендмейд»  

- Танцевальный флешмоб «Я тоже так могу!»  

- Выставка детского рисунка «До чего дошел прогресс, до невиданных чудес!» 

- Конкурс рисунка на асфальте «Какой я вижу технику будущего», «То ли еще будет…» 

 Фонтанная площадь 

12.30 «Волшебный мир кукольного детства»  

Театрализованное представление 

13.00-14.00  «Первоклассное шоу» 

Шоу-программа от РСНИОО «Саранский Дом науки и техники» 

14.00-16.00  «Веселый праздник Знаний»  

Праздничная акция от оператора мобильной связи «Теле 2» 

 Летняя эстрада  

12.30   «Новые мелодии школьной Страны»  

Концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск   

13.45  «Талантливые дети – талантливый город!» 

Творческий портрет учащихся детских музыкальных школ и школ искусств 

14.30  «Дню Знаний посвящается…» 

 Концерт творческих коллективов Дворца культуры г.о.Сарански Дома культуры «Заречье»  

16.00 - «Эй, Активист! Все в твоих руках!» 

17.00   Концерт-визитка лагеря творческого актива   

Парк культуры и отдыха Пролетарского района 

 12.00 – 15.30  Творческий проект   «На веселой волне в День Знаний!» 

Центральный вход 

12.00.-13.00.  «Осень отменяется! или Да, здравствует 32-ое августа!» Интерактивное игровое действо  

- «Танцекардия» - флешмоб  

- Art-творчество на свежем воздухе 

 Аллея мастеров 

12.00.-15.00.  «Школа творческих открытий» 

Игры, викторины, конкурсы от ЦГБС для взрослых и ЦГБС для детей  

«Умелые ручки» - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

 Летняя эстрада (Главная сцена) 

13.00.-15.30.  «Путешествие в Школоград» - театрализованный спектакль с элементами игр и конкурсов, концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»  

- «Школа – это мир волшебный…» - концерт учащихся образовательных организаций и ДМШ №4 им. Л.Воинова. 

Микрорайоны города 

Пролетарский район, площадь по ул. Коваленко  

17.00. – 19.00 Праздничная программа «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» 

- «Смелые и ловкие» - интерактивное игровое действо 

- «Я рисую лето» - вернисаж на асфальте 

- «Первоклассный урок» - театрализованное представление 

- «Сентябрь Шоу» - праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»  

Ленинский район, площадь пересечение ул. Попова и ул. М.Расковой 

 17.00 – 19.00 Праздничная программа «Планета знаний открывает двери» 

- «Школа – это мир!» - марафон школьных песен  

- «Школьный год отсчет свой начинает…» - поэтическая программа с участием Народной литературной студии «Пегас» 

- «В стране веселых уроков» - музыкальная развлекательная программа с участием сказочных персонажей           

- «Танцуем вместе!» - танцевальный батл с участием Народного ансамбля танца «Sky Dance» и Образцовой хореографической студии «Калейдоскоп».  

Октябрьский район, парк «Победы»  

17.00 – 19.00 Праздничная программа «Вот и раздался школьный звонок» 

- «Снова школа нас встречает» - информ-дайджест 

- «А у нас – все для Вас!» - боди перкуссия (звучащие жесты)  

- «Здравствуй, школа!» - музыкальный праздник для школьников 

- «В мир без знаний не шагнуть, здравствуй школа, в добрый путь!» - книжная декорация 

- «Этот мир мы дарим детям!» - стрит-арт  

- «Нам со школой по пути - вместе весело идти!» - арт-салон 

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