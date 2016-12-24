Афиша на 1 сентября

Футболисты «Саранска» сыграют с командой Премьер-лиги
С какой именно - определит жребий
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
Городской парк культуры и отдыха
Аллея мастеров
12.00 «Саранский Арбат. Праздник творчества и искусства»
Выставка – продажа изделий декоративно-прикладного творчества учащихся и преподавателей детских художественных школ и школ искусств, Центров детского творчества городского округа Саранск
12.30.-14.30.
Пушкинский уголок
«Кто на свете всех умнее?»
Познавательная игровая зона для детей и взрослых
Книжная выставка «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»
- Интеллектуальный марафон
- Театрализованная миниатюра «Предстоит ученье мне в университете…»
- Тематическая викторина «Учение с увлечением»
- Мозговой штурм: буриме, конкурсы, викторины
Утиный островок
«Сказок дружный хоровод»
Поэтическая скамейка
- Фото-зона «В те дни, когда в садах лицея…»
- BOOK-экспозиция «Книжными тропинками в страну Знаний» с участием литературных и сказочных героев (интерактивная игровая программа, квиз-викторины, блиц-опрос на знание пословиц и поговорок, исторический экскурс с прочтением стихотворений, посвященных 1 сентября, чтение сказок по ролям)
Колодец счастья
«Стол сказочных находок»
Творческая лаборатория:
- На площадке в записи звучат сказки А.С. Пушкина
- Собираем пазлы по 7 сказкам А.С.Пушкина и отгадываем фрагмент сказки, зашифрованной на изображении
Беседка возле Пушкинского уголка
«Калейдоскоп веселья»
Игротека
- Мастер – класс по изготовлению веера
- Танцевальный флешмоб
- Рисуем с детьми картины по сюжетам из сказок
14.30.-16.30.
Беседка возле Пушкинского уголка
«Под сенью пушкинских аллей»
Музыкально-литературный салон
- Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки»
- Театрализованная миниатюра «Кумиры пушкинской поры»
- Литературно-музыкальный вечер с участием Народной литературной студии «Пегас», поэтического клуба «Феникс», клуба любителей танца «Вдохновение»
- Стихотворный марафон с участием посетителей парка
- Работа фотозоны с А.С. Пушкиным и Натальей Гончаровой
Панно Пушкина
«В год научных технологий: Мудрые науки без назидания и скуки»
Театрализованная познавательно-игровая программа с участием литературных героев
- Книжная выставка«Мудрые науки без назидания и скуки»
- Турнир знатоков «Наука вокруг нас»
- Мастер – класс по изготовлению оригами «Космический хендмейд»
- Танцевальный флешмоб «Я тоже так могу!»
- Выставка детского рисунка «До чего дошел прогресс, до невиданных чудес!»
- Конкурс рисунка на асфальте «Какой я вижу технику будущего», «То ли еще будет…»
Фонтанная площадь
12.30 «Волшебный мир кукольного детства»
Театрализованное представление
13.00-14.00 «Первоклассное шоу»
Шоу-программа от РСНИОО «Саранский Дом науки и техники»
14.00-16.00 «Веселый праздник Знаний»
Праздничная акция от оператора мобильной связи «Теле 2»
Летняя эстрада
12.30 «Новые мелодии школьной Страны»
Концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск
13.45 «Талантливые дети – талантливый город!»
Творческий портрет учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
14.30 «Дню Знаний посвящается…»
Концерт творческих коллективов Дворца культуры г.о.Сарански Дома культуры «Заречье»
16.00 - «Эй, Активист! Все в твоих руках!»
17.00 Концерт-визитка лагеря творческого актива
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
12.00 – 15.30 Творческий проект «На веселой волне в День Знаний!»
Центральный вход
12.00.-13.00. «Осень отменяется! или Да, здравствует 32-ое августа!» Интерактивное игровое действо
- «Танцекардия» - флешмоб
- Art-творчество на свежем воздухе
Аллея мастеров
12.00.-15.00. «Школа творческих открытий»
Игры, викторины, конкурсы от ЦГБС для взрослых и ЦГБС для детей
«Умелые ручки» - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
Летняя эстрада (Главная сцена)
13.00.-15.30. «Путешествие в Школоград» - театрализованный спектакль с элементами игр и конкурсов, концерт творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»
- «Школа – это мир волшебный…» - концерт учащихся образовательных организаций и ДМШ №4 им. Л.Воинова.
Микрорайоны города
Пролетарский район, площадь по ул. Коваленко
17.00. – 19.00 Праздничная программа «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики»
- «Смелые и ловкие» - интерактивное игровое действо
- «Я рисую лето» - вернисаж на асфальте
- «Первоклассный урок» - театрализованное представление
- «Сентябрь Шоу» - праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов Дома культуры «Луч»
Ленинский район, площадь пересечение ул. Попова и ул. М.Расковой
17.00 – 19.00 Праздничная программа «Планета знаний открывает двери»
- «Школа – это мир!» - марафон школьных песен
- «Школьный год отсчет свой начинает…» - поэтическая программа с участием Народной литературной студии «Пегас»
- «В стране веселых уроков» - музыкальная развлекательная программа с участием сказочных персонажей
- «Танцуем вместе!» - танцевальный батл с участием Народного ансамбля танца «Sky Dance» и Образцовой хореографической студии «Калейдоскоп».
Октябрьский район, парк «Победы»
17.00 – 19.00 Праздничная программа «Вот и раздался школьный звонок»
- «Снова школа нас встречает» - информ-дайджест
- «А у нас – все для Вас!» - боди перкуссия (звучащие жесты)
- «Здравствуй, школа!» - музыкальный праздник для школьников
- «В мир без знаний не шагнуть, здравствуй школа, в добрый путь!» - книжная декорация
- «Этот мир мы дарим детям!» - стрит-арт
- «Нам со школой по пути - вместе весело идти!» - арт-салон
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С какой именно - определит жребий
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