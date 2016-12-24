По укороченному графику

«Аудиоролик должен звучать!»
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Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
Роспотребнадзор по РМ рекомендовал всем образовательным организациям республики с сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года организовать пятидневную рабочую неделю. Суббота – санитарный день для проведения генеральной уборки. Образовательным организациям, осуществляющим учебный процесс по шестидневной учебной неделе, занятия в субботу рекомендуется организовать в дистанционном режиме.
Также Роспотребнадзор указывает на небходимость проводить в школах ряд обязательных мероприятий, среди которых - проведение генеральной уборки перед открытием школ с применением дезинфицирующих средств, ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией, закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), организацию учебного процесса по специально разработанному графику и расписанию уроков, организацию питания обучающихся по утвержденному графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).
Отдельно оговаривается, что посещение общеобразовательной организации детьми, перенесшими заболевание( или в случае контакта с больным) COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.
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Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
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