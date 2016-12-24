«Вам полагается компенсация»

Репортер

МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях

Как сообщает МВД по РМ, в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что жителям Мордовии стали поступать массовые рассылки следующего содержания: «Здравствуйте, не смогли с Вами связаться по почте. На ваши ФИО поступил перевод от служб компенсации. Скоро он будет аннулирован. Получить можно, перейдя по ссылке».

В качестве стороннего ресурса предлагается пройти на непроверенный сайт, не относящийся к каким-либо органам власти и ведомствам страны. На таком сайте потребуются ввести полные данные личности, а также реквизиты банковских карт. В дальнейшем, получая доступ к личным кабинетам граждан, злоумышленники смогут похитить деньги.

«Заявлений о фактах мошенничеств, совершенных подобным образом, в органы внутренних дел Мордовии не поступало. Установлено, что подобные рассылки осуществлялись также жителям других регионов России.

МВД по Республике Мордовия напоминает: для получения каких-либо выплат необходимо пользоваться только официальным ресурсом. Адрес официального сайта нужно вводить вручную в поисковой строке браузера. Выбирать в представленных вариантах только официально подтвержденный или верифицированный сайт.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, поступившим в мессенджерах и электронных письмах с незнакомых номеров, а также пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.

Будьте внимательны и не передавайте никому свои данные!

В случае совершения в отношении Вас противоправных деяний следует обратиться в полицию».  

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