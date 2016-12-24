Владимир Путин: люди должны получить деньги без лишней бюрократизации

Решение оперативного штаба
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На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о единовременных выплатах пенсионерам и военным, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам
Программа «Единой России» получилась такой, которую можно исполнить, а по ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения, заявил глава государства на пленарном заседании в ходе второго этапа Съезда партии в Москве.
Он напомнил, что недавно принято решение о единовременной выплате военнослужащим.
«Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», - сказал он.
Также Владимир Путин предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.
Президент отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач партии - забота о людях старшего поколения.
«Как мы договорились, в качестве прямой помощи – нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», - пояснил он.
Разовая выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей должна быть организована максимально оперативно.
«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу Правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», - добавил Президент.
В Москве 24 августа проходит второй этап Съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.
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