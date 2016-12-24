За уничтоженный «Форд Фокус» суд отправил на зону ревнивого поджигателя

В Саранске суд вынес приговор доморощенному герострату за умышленное уничтожение чужого имущества. Ранее судимый за совершение убийства товарищ поджег автомобиль «Форд Фокус», который принадлежал подруге его сожительницы.

Владелица иномарки о погибшей в огне машине сообщила в полицию в марте этого года – неизвестные подожгли авто на парковке у дома. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Однако сразу же после совершения преступления мужчина покинул территорию Мордовии и скрывался за ее пределами. В июне он вернулся в столицу республики, где его тут же задержали сотрудники уголовного розыска.

Как пояснил 31-летний мститель, преступление он совершил, разозлившись на свою сожительницу. Обнаружив, что она уехала в гости к подруге на ее автомобиле, ревнивый мужчина решил последовать за ними на такси. При этом он несколько раз пытался дозвониться до девушки, но она не отвечала. Проезжая мимо автозаправочной станции, преследователь попросил водителя остановиться –он приобрел на АЗС канистру с бензином.

Зная лишь примерный адрес знакомой подруги, разъяренный ухажер стал ходить по дворам, чтобы найти ее машину. Увидев нужный автомобиль, он облил его топливом, после чего поджег и убежал. В результате иномарка была полностью уничтожена огнем.

Суд за уничтоженный автомобиль дал ему 2 года лишения свободы, но общий срок с учетом не отбытого УДО составил 2 года 6 месяцев. Сидеть поклоннику «огненных шоу» придется в исправительной колонии строгого режима.