Стволы из прошлого

Оперативники задержали в Саранске «оружейника», которые давал вторую жизнь немецким пистолетам времен Второй мировой войны

В Cаранске правоохранители ликвидировали раритетный оружейный арсенал. Местный умелец в домашних условиях восстанавливал убойные качества пистолетов времен Второй мировой войны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан житель Саранска. В его городской квартире и доме в Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолеты Вальтер PPK и Р38 (1943 года выпуска), изготовленные промышленным способом на заводах Германии. Также среди смертоносных «игрушек» оружейника был найден обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья ИЖК, свыше 200 патронов различного калибра, более 20 образцов холодного оружия, детали пистолетов и различные приспособления.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что изъятое оружие исправно и пригодно для стрельбы. Раритетные стволы житель Саранска восстанавливал со знанием дела – у него в подпольной мастерской было установлено токарное и сварочное оборудование. Все это дополняли различные слесарные инструменты, сверла, тиски и т.д.

В отношение мужчины возбуждены уголовные дела статьям «Незаконные приобретение, хранение оружия» и «Незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия».