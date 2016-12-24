Футбольный арбитр в Саранске не дождался путаны

«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники

Приехавший в Саранск судить футбольные соревнования 21-летний арбитр из Перми остался крайне разочарован результатами своего мордовского вояжа. Заказав себе в гостиничный номер путану, он вместо секса получил только головную боль от совершенного в отношении него мошенничества почти на 20 тысяч рублей.

В дежурной части саранского отдела полиции молодой человек рассказал, что решил провести вечер в гостинице в обществе приятной барышни «с низкой социальной ответственностью». Парень отыскал в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному там номеру. Ответивший на звонок администратор попросил молодого человека для получения услуги перечислить предоплату в размере 1500 рублей.

Когда гость столицы Мордовии произвел платеж и уже находился в предвкушении сексуального рандеву, с ним вновь связался «виртуальный сутенер» и заявил, что требуется еще оплатить «страховку» для девушки. Дескать, клиенты попадаются всякие и такая финансовая мера предосторожности просто обязательна при интимной работе. При этом арбитра заверили, что деньги ему вернутся, если любовные утехи пройдут без эксцессов.

Клиент оплатил и этот «предохранительный сбор». Потом последовали еще перечисления под разными «благовидными» предлогами, пока сластолюбец не израсходовал все имевшиеся у него деньги в размере 19 500 рублей. Когда мошенники поняли, что у молодого человека закончились деньги, с ним просто оборвали связь. Обманутый арбитр обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту осуществляется проверка. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.