Вниманию клиентов КС Банка: 21 августа службы Пенсионного фонда будут вести прием граждан

Социум

Завтра, в субботу, 21 августа, все клиентские службы Пенсионного фонда на территории республики с 8.30 до 13. 00  будут вести прием граждан (клиентов АО "КС Банк") по вопросам смены доставщика пенсии и социальных выплат по линии ПФР. 

Все желающие, кто по каким-либо причинам не может подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru), смогут при личном приёме подать заявление с помощью специалистов ПФР.

Важное уточнение для тех, кто будет подавать заявление о переводе пенсии в другой банк на карту: с собой у вас обязательно должны быть данные о ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ (его номер), на который впоследствии будут идти выплаты. Обратите внимание - это не номер, указанный на карте, это именно лицевой счет, к которому привязана карта. Номер лицевого счета можно уточнить в банке, где открывалась карта.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

Кандидаты и документы

В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах

1
Заказать рекламу
1
1
1