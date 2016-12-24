Дачная амнистия продолжает действовать

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Дачная амнистия действует уже почти 15 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на объекты недвижимости (дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани и т. д.)
Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин ответил на наиболее популярные вопросы граждан о дачной амнистии.
- Продолжает ли действовать дачная амнистия на жилые дома?
Да, дачная амнистия на жилые дома продолжает действовать. Ее никто не отменял.
- Установлен какой-то срок действия дачной амнистии?
Да, в Законе о регистрации указано, что упрощенный порядок оформления на жилые и садовые дома действует до 1 марта 2026 года.
- Какие документы нужны для оформления дома по дачной амнистии?
Основной документ - это документ на земельный участок, на котором расположен жилой дом. Если права на землю уже зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то представлять его не требуется.
Если дом не стоит на государственном кадастровом учете, то на него необходимо представить технический план в электронном виде, который может подготовить любой кадастровый инженер.
Также необходимо предоставить документ об оплате государственной пошлины за регистрацию права собственности на жилой (садовый) дом, что согласно подпункту 24 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ составляет 350 рублей.
- По дачной амнистии можно оформить только старые деревенские дома или можно и только что построенные особняки в коттеджных поселках?
По указанному упрощенному порядку можно оформить (поставить на государственный кадастровый учет и (или) произвести государственную регистрацию права на любой жилой (садовый) дом, независимо от даты его постройки.
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