В Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в селе Покровские Селищи

Социум

В рамках нацпроекта «Культура» в Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в с. Покровские Селищи. Новое здание в центре села распахнет свои двери для посетителей уже в сентябре. Подрядчиком работ выступает ООО «Строитель».

Полностью отстроен второй этаж, на последней стадии работы по монтажу кровли. Проложены коммуникации, частично выполнены отделочные работы, закупается оборудование. В здании, помимо актового зала, разместится библиотека, специализированные аудитории для кружковой и методической работы, служебные помещения. Досуговая деятельность будет охватывать все возрастные категории сельчан.

Также в п. Зубово Поляна в рамках нацпроекта идет подготовка к капитальному ремонту местного РДК.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые лица

В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

Укол по графику

В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации

1
Заказать рекламу
1
1
1