В Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в селе Покровские Селищи

Бизнесмена Самвела Мкояна отправили под домашний арест
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
В рамках нацпроекта «Культура» в Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в с. Покровские Селищи. Новое здание в центре села распахнет свои двери для посетителей уже в сентябре. Подрядчиком работ выступает ООО «Строитель».
Полностью отстроен второй этаж, на последней стадии работы по монтажу кровли. Проложены коммуникации, частично выполнены отделочные работы, закупается оборудование. В здании, помимо актового зала, разместится библиотека, специализированные аудитории для кружковой и методической работы, служебные помещения. Досуговая деятельность будет охватывать все возрастные категории сельчан.
Также в п. Зубово Поляна в рамках нацпроекта идет подготовка к капитальному ремонту местного РДК.
Поделиться в соц. сетях:
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения