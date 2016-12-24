В Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в селе Покровские Селищи

В рамках нацпроекта «Культура» в Зубово-Полянском районе завершается строительство культурно-досугового центра в с. Покровские Селищи. Новое здание в центре села распахнет свои двери для посетителей уже в сентябре. Подрядчиком работ выступает ООО «Строитель».

Полностью отстроен второй этаж, на последней стадии работы по монтажу кровли. Проложены коммуникации, частично выполнены отделочные работы, закупается оборудование. В здании, помимо актового зала, разместится библиотека, специализированные аудитории для кружковой и методической работы, служебные помещения. Досуговая деятельность будет охватывать все возрастные категории сельчан.

Также в п. Зубово Поляна в рамках нацпроекта идет подготовка к капитальному ремонту местного РДК.