В Саранске 20-летний парень без справ на «семерке» устроил ДТП с кроссовером

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По информации Госавтоинспекции республики, 18 августа в Саранске около 15.30 напротив дома №11А по ул. Миронова 20-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2107», выезжая со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Форд Куга». В результате ДТП 48-летний водитель американского кроссовера самостоятельно обратился за медицинской помощью в травмпункт, ему назначено лечение по месту жительства. Севший за руль «семерки» без прав молодой человек и двое его приятелей-пассажиров (17 и 20 лет) бригадой скорой помощи доставлялись в травмпункт, им всем также назначено лечение по месту жительства. Оба водителя управляли авто трезвыми. На любителя покататься без прав составлен административный материал по соответствующей статье.
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